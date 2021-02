Marvel anuncia nueva serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’

Disney y Marvel no dejan de sorprender a los fanáticos de los superhéroes, pues pues fue justo en los anuncios del Super Bowl que lanzaron un adelanto de su próximo proyecto, la serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’.

La historia de este nuevo proyecto ocurre tras la victoria final de los ‘Avengers’ contra ‘Thanos’, luego de que el personaje de Chris Evans, ‘Steve Rogers’ le sede el escudo de ‘Capital América’ a ‘Falcon’.

En el avance que recién estrenaron, se puede ver a los protagonistas Sebastian Stan y Anthony Mackie, junto a Emily VanCamp, quien aparece como Sharon Carter, la sobrina de Peggy Carter, la eterna enamorada del Capitán América.

La nueva serie de Marvel y Disney ‘Falcon y el Soldado del Invierno’ estará disponible en la plataforma de Disney+ a partir del 19 de marzo y contará con sólo seis episodios en los que se hubo una inversión de 150 millones de dólares.

Are you ready? Watch the brand new trailer for Marvel Studios’ "The Falcon and The Winter Soldier" and start streaming the Original Series March 19 on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/1gayqezFFD

— Marvel Entertainment (@Marvel) February 7, 2021