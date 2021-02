Hasta un año de cárcel a quien deje afuera a mascotas en Texas

Compartir esta publicación













Dejar a las mascotas a la intemperie no es solo inhumano, sino que es un delito en Texas, el culpable alcanzaría de castigo hasta 1 año de prisión y sanción económica de hasta 4 mil dólares por Crueldad Animal.

La Policía de Laredo advierte a los residentes tomar precauciones y guardar a sus animales domésticos dentro de casa o en un lugar cálido donde pueda soportar el clima gélido.

Es crueldad animal, tal y como no darle alimento, ni agua para beber o mantenerlo amarrado e inmóvil bajo el candente sol de canícula en julio o agosto.

Este invierno, en estos días con temperatura en grado de congelación, se debe proporcionar un sitio o estadía confortable a las mascotas con suficiente alimento y agua para no pasar frío o hambre.

Porque Crueldad Animal es un delito menor Clase A, la gente que tenga conocimiento de un caso así, puede denunciar al número telefónico de la policía, (956) 795-2800.

O través dela aplicación de la aplicación de la Policía de Laredo, o llamando al 3-1-1 de atención ciudadana del gobierno municipal.

