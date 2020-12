¿Pueden las mascotas transmitir covid-19 a los humanos?

Luego de que se diera a conocer que cinco perros dieron positivo en el contagio de COVID-19, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno federal, informó que las mascotas no pueden contagiar a los humanos de dicha enfermedad.

Ante la inquietud que generó el reporte del contagio de coronavirus en los perros, el funcionario federal señaló que este tipo de informes han existido en el mundo desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, el Dr. López-Gatell destacó que en México, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ha monitoreado al SARS-CoV-2 en las especies animales.

“La respuesta es no, es extraordinariamente improbable que esto pueda ocurrir. Las mascotas y otras especies animales, que no necesariamente son mascotas domésticas, son portadores accidentales de estos virus, lo más probable es que en algún momento un ser humano contagió a los animalitos, afortunadamente hasta lo que se ha descrito, los animalitos no sufren un grave daño y entonces no representa un riesgo mayor a la salud pública”