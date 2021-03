MasterChef: Chef Benito estalla contra el programa por esta razón

Compartir esta publicación













Justo el día de la final de Masterchef, el chef Benito Molina arremetió en contra del programa de cocina más visto en México.

El estricto maestro de la cocina usó sus redes sociales para manifestar su enojo con los participantes del programa de TV Azteca, luego de que los finalistas hicieran un video de TikTok con el que recrearon la famosa escena de Soraya Montenegro con “la maldita lisiada”.

“¿En que momento sucedió esto? Un programa que logró entusiasmar a las familias mexicanas, al rededor de la cocina cada domingo. Ahora hace Tik Toks llamándole: “Maldita lisiada. ” A una persona que aparenta estar en silla de ruedas 🦽 No entiendo nada, por favor no me etiqueten🙏🏼”, increpó Benito a través de su cuenta de Twitter.

TE PUEDE INTERESAR: Influencer Yeferson Cossio se pone implantes de pecho para cumplir reto

¿En que momento sucedió esto? Un programa que logró entusiasmar a las familias mexicanas, al rededor de la cocina cada domingo. Ahora hace Tik Toks llamándole: “Maldita lisiada. ” A una persona que aparenta estar en silla de ruedas 🦽 No entiendo nada, por favor no me etiqueten🙏🏼 https://t.co/XF9n6fmCRO — Benito Molina Dubost (@benitoysolange) March 4, 2021

Benito Molina ha demostrado ser uno los chefs más estrictos dentro del programa de MasterChef sino es que de México, pues en varias temporadas del reality ha demostrado el gran carácter que tiene, sus episodios de cólera y la forma en la que trabaja con sus cocineros y en su restaurante.

¿Quién se llevará el millón de pesos? 🧐👩‍🍳👨‍🍳🤑✨ 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗨𝗡𝗢 en vivo y GRATIS → https://t.co/FqrH4OE5Su 🔥 Escríbenos con el HT #FinalMasterChef pic.twitter.com/2fWMHty8nv — MasterChef México (@MasterChefMx) March 6, 2021