Mata a su hijo con sobredosis de drogas para cobrar seguro de vida

Una mujer estadounidense residente de Houston, Texas, Ashley Marks, de 25 años, fue acusada de homicidio agravado por la muerte de su hijo, Jason Sánchez-Marks, quien falleció a los 6 años por sobredosis de droga.

De acuerdo con los documentos radicados en la Corte Criminal del Condado de Harris, la mujer le habría suministrado intencionalmente al niño metanfetamina, cocaína y otras sustancias que lo condujeron a la muerte.

El hecho ocurrió en junio 27 del año pasado, sin embargo, la mujer fue arrestada apenas ayer miércoles.

Ashley Marks, 25, faces a capital murder charge after the overdose death of her 6-year-old son, Jason. Harris County prosecutors allege Marks gave the child toxic amounts of over-the-counter drugs, as well as cocaine and methamphetamine.​ https://t.co/LAZmX9i6il

