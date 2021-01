Mató a su hija de 5 años y le arrancó los ojos y la lengua

Tras matar a golpes a su hija de apenas 5 añitos , una madre usó unas tijeras para arrancarle los ojos y la lengua.

La Policía de Brasil investiga el asesinato de una niña de cinco años. Su victimaria fue su madre quien, según reportan medios locales, la golpeó hasta matarla y posteriormente le arrancó los ojos y parte de la lengua.

De acuerdo con información del portal New York Daily News, la mujer intentó comerse los órganos de su hija. Se cree que la madre atravesaba un episodio psicótico cuando cometió el crimen.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Policías rescatan a personas de auto en llamas en San Antonio

La mujer, identificada como Josimare Gomes da Silva de 30 años, fue arrestada el pasado domingo 24 de enero del 2021. La Policía la encontró rezando junto al cadáver de su hija.

En un informe de la Policía del estado brasileño de Alagoas, donde acontecieron los hechos, la mujer habría utilizado unas tijeras para cortar los órganos de la niña y posteriormente intentó comérselos. El crimen fue cometido en el baño de la casa en la que vivían.

El medio local Folha de Alagoas asegura que la mujer dijo a las autoridades que la niña estaba “poseída por un demonio” y aseguraba que al cometer el crimen había matado al demonio y no a su hija. La víctima fue identificada como Brenda Carollyne da Silva, de cinco años.

En declaraciones a medios de Brasil, Hugo Leonardo, un portavoz de la Policía dijo que fue el abuelo de la menor de edad quien llamó a los servicios de emergencia luego de que la madre se encerrara en el baño con la niña.

“Los familiares notaron la ausencia de la niña y comprobaron que la madre llevaba mucho tiempo encerrada en el baño.

Durante este período, verificaron detrás de la residencia que agua y sangre salían por un desagüe del baño”, dijo Leonardo. Entonces forzaron la puerta del baño y encontraron a Brenda agonizando y a la madre sosteniendo las tijeras con las que cortó los ojos y la lengua de la pequeña, aseguró el delegado.

La Policía llegó a la escena y encontró a Brenda sin vida y una macabra escena. Junto a ella estaban partes de sus órganos. La mujer fue llevada a un hospital psiquiátrico donde está siendo tratada mientras que el caso está bajo investigación para determinar los cargos a los que se enfrentará.

History of mental issues: Brazilian mom kills 5 year old daughter, gouges eyes out, eats tongue https://t.co/UoXydZ86la #Josimare Gomes da Silva #Brazil #mental health

— Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) January 27, 2021