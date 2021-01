Matan a golpes a delfín en peligro de extinción; detienen a 3 (VIDEO)

La policía de la ciudad de Pratapgarh, en el estado de Uttar Pradesh (India), detuvo a tres personas que supuestamente aparecen en un video viral en el que un grupo de hombres golpean a un delfín del Ganges hasta matarlo, reporta NDTV.

El incidente tuvo lugar el pasado 31 de diciembre, luego de que se viralizara, comenzó la búsqueda de los atacantes tras provocar la indignación de la comunidad.

En la grabación se ve a los hombres pegarle con palos y barras al mamífero, que sangra, y luego uno de ellos le clava un hacha.

