Instalan WiFi gratis en diferentes puntos de McAllen

Como una medida para que comunidades vulnerables tengan acceso a internet en este regreso a clases, autoridades de McAllen instalaron puntos de Wifi gratuitos en 16 sectores de esta ciudad fronteriza.

Con la Corporación de Desarrollo de McAllen proveyendo los fondos para el equipo, los oficiales de la ciudad dicen que será elegible para la subvención de CARES del Condado de Hidalgo.

Los funcionarios de la ciudad dicen que debido a que la sesión escolar de los estudiantes de McAllen será virtual para la mayoría, la instalación proporcionará acceso gratuito a Internet.

TE PUEDE INTERESAR: Familia de Texas no creía en coronavirus, ahora enfrenta crisis por contagio

“A medida que la pandemia global de COVID-19 continúa afectando nuestras escuelas y la forma en que nuestros niños serán educados, nosotros como comisión de la ciudad nos dimos cuenta de que un ambiente de aprendizaje virtual dañaría a los más vulnerables de nuestra comunidad sin acceso a internet asequible o confiable”, dijo el alcalde de McAllen, Jim Darling, en el comunicado. “Por eso decidimos que necesitábamos invertir en la infraestructura para poder llevar WiFi rápido y gratuito a todo McAllen para que ninguno de nuestros niños se quede atrás”.

Aunque el equipo proporcionará acceso a Internet de alta velocidad, los funcionarios de la ciudad de McAllen señalan que la señal de Wi-Fi no podrá entrar en los hogares, pero estará disponible en el exterior.

McAllen I.T. crews have begun installing WiFi equipment in 16 McAllen neighborhoods which will provide free internet access as the start of this year’s school session will be virtual for most students. pic.twitter.com/o08Cif6iI4

— City of McAllen, TX (@CityofMcAllen) August 12, 2020