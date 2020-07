Me dijo, con la mega francesita la forma en TikTok de decir 'malas noticias'

Compartir esta publicación













El tema musical ‘Mega Francesita‘ se ha convertido en un himno para decirl ‘malas noticias’ u ocurrencias alocadas en TikTok iniciando una frase de algo poco conveniente (me dijo) y bailando mientras se da respuesta a las malas nuevas, claro esto se trata de una nueva moda, o al menos será el tema relevante por algunos días en la plataforma TikTok #medijo.

Más de 270 mil videos han sido elaborados en las últimas horas con el tema Mega Francesita, pero que en realidad la canción se llama ‘Ponteme En Pose’ interpretada por los artistas musicales Los Linces y Los Primos Crazy. Sin duda esta melodía estará sonando durante los siguientes días ya que la plataforma se encarga de ponerlas en tendencia.

Me dijo, con la mega francesita la forma en TikTok de decir las cosas

La mega francesita canción con la que es tendencia ‘Me dijo’ en Tiktok

TikTok, también conocido como Douyin (chino: 抖 音; pinyin: Dǒuyīn; literalmente: ‘sonido vibrante’) en China, es una aplicación de medios de iOS y Android para crear y compartir vídeos cortos. La aplicación permite a los usuarios crear vídeos musicales cortos de 3–15 segundos y vídeos largos de 30–60 segundos. Es una plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo.

Propiedad de ByteDance, la aplicación se lanzó como Douyin en China en septiembre de 2016​ y se introdujo en el mercado extranjero un año después.​ En 2018, la aplicación ganó popularidad y se convirtió en la aplicación más descargada en los Estados Unidos en octubre de 2018.​ Hasta 2018, estaba disponible en más de 150 mercados y en 75 idiomas. En julio de 2018, la aplicación tenía más de 500 millones de usuarios en todo el mundo.

