“Me estás asfixiando”: el grito de Mathias Ometu en Texas al ser arrestado por equivocación

Oficiales del Departamento de la Policía de San Antonio arrestaron y obligaron a un hombre afroamericano, Mathias Ometu, a subir a la patrulla de la policía pese a que no era el sospechoso al que estaban buscando. Crédito: Victor Maas

Mathias Ometu, un hombre que se ejercitaba por las calles de San Antonio, fue detenido por las autoridades locales de la ciudad luego de que recibieron una llamada sobre un hombre que agredió físicamente a una mujer.

Los oficiales detuvieron y arrestaron a Ometu solo por coincidir con la descripción dada en la llamada realizada al servicio de emergencias 9-1-1. Pese a que los policías desconocían la identidad de Ometu, fue obligado a entrar a la patrulla para proceder con la identificación en la cárcel. Crédito: Victor Maas

El Código Penal de Texas establece que una persona detenida o interrogada por la policía no está obligada a proporcionar información de identificación. Aún así, se requiere que una persona siga las órdenes mientras está detenida Crédito: Victor Maas

En medio del arresto, Ometu les dijo a los oficiales que tenían a la persona equivocada.

Se resistió a subir y lanzó patadas al aire que lograron alcanzar a uno de los policías.

El momento fue captado en un video por personas que estaban en el lugar.

En el video se observa cómo los oficiales colocaron empujaron a Ometu hacia el auto. Luego, el detenido empujó hacia atrás y utilizó sus piernas para evitar que los oficiales cerraran la puerta del vehículo. Crédito: Victor Maas

Los agentes pasaron casi dos minutos intentando meter a Ometu en el auto. En el video se escucha al hombre gritar: “Me estás ahogando. Me estás asfixiando. Me estás asfixiando”. Crédito: Victor Maas

Según los oficiales “solo usaron técnicas de mano abierta”. Mientras que el Departamento de la Policía dijo que el incidente estaba bajo revisión administrativa para garantizar que se siguieran todas las políticas. No está claro si la Unidad de Asuntos Internos, que investiga la mala conducta de los agentes, está involucrada en la investigación. Crédito: Victor Maas

Luego de que los agentes corroboraron que se trataba de la persona incorrecta, le sometieron cargos por agredir a las autoridades. Crédito: Victor Maas

Mathias Ometu was jogging in San Antonio and was wrongfully detained by @SATXPolice.

A witness said, “It was shocking how quickly they wanted to get into a fight with a fellow citizen, and how they used their badge and guns to escalate the situation.” https://t.co/8BLnFqNp3a pic.twitter.com/GltlgHF7Mq

— Julián Castro (@JulianCastro) August 28, 2020