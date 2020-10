Reportan en Durango robo de medicamentos oncológicos

La COPRISE de Durango, advirtió a la población de no comprar medicamentos oncológicos de la empresa Novag.

El robo de medicamentos oncológicos continúa, ahora se reportó en Durango. Los fármacos son de la empresa Novag, por lo que COPRISED alertó a la población de no comprar los medicamentos y a los médicos a no suministrarlos porque no cuentan con un aval de seguridad, calidad y eficacia.

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COPRISED) de Durango, advirtió a la población de no comprar medicamentos oncológicos de la empresa Novag, ya que el laboratorio fue víctima de un atraco.

Tras el lamentable hecho, se emitió un oficio de alerta sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con el objetivo de alertar a la ciudadanía de que dicho fármaco puede ocasionar problemas de salud al paciente, por lo que piden a los doctores que no suministren los medicamentos porque no cuentan con un aval de seguridad, calidad y eficacia.

Entre los medicamentos oncológicos robados, destacan:

Daunorubicina 20 mg

Flurouracilo 500 mg

Oxaliplatino 100 mg

Dacarbazina 200 mg

Etoposido 100 mg

Mitomicina 5 mg

Idarubicina 5 mg

Oxilaplatino 50 mg

Ciclofosfamida 1 g

Ciclofosfamida 200 mg

Epirubicina 10 mg

En días pasados se reportó un robo de medicamentos de alrededor de 37.000 farmácos para el control del cáncer, fueron hurtados de un almacén ubicado en la localidad de Iztapalapa (21 kilómetros al sur de Ciudad de México) los primeros días del mes de octubre. Sobre el hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya están investigando lo ocurrido y garantizó el suministro de fármacos a los enfermos.

El pasado robo se habría producido durante la madrugada del 4 de octubre. El informe de la Fiscalía, al cual tuvieron acceso algunos periodistas del país, detalla que el grupo estuvo conformado por entre 10 y 15 personas.

Sin embargo, las autoridades mexicanas responsables de la situación sanitaria informaron de lo ocurrido días después. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó sobre el hecho públicamente el 10 de octubre a través de un comunicado.