Conmovedor VIDEO donde médicos le festejan su Quinceañera a una hispana en hospital de Texas

EDINBURG – Los doctores y enfermeras de un hospital en Texas se encargaron de que la fiesta de Quinceañera de la joven Isabel Fuentes fuera un acontecimiento inolvidable, y al compartir el día especial con el mundo también lograron regalar un poco de alegría durante estos momentos llenos de incertidumbre.

La adolescente hispana Isabel Fuentes, de 15 años, recientemente ha tenido que atravesar momentos muy complicados.

Ella tuvo que ser sometida a una delicada cirugía en la espina dorsal y su estadía en el hospital ha sido larga y tediosa. Por si fuera poco, la pandemia del COVID-19 le ha hecho la vida “de cuadritos” a ella y su familia.

Texas teen who had spinal infusion surgery celebrates quince thanks to hospital staff https://t.co/fVOMq76Snh pic.twitter.com/KMDy6huqTI

— ABC13 Houston (@abc13houston) July 30, 2020