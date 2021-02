Megafuga evidencia el abandono urbano

Compartir esta publicación













Para los vecinos de la colonia Valles de Anáhuac, el olor de las aguas estancadas en la Privada 9, ya es insoportable y un problema que han padecido por años, al que no se le ve fin.

Este grave problema urbano y de salud es sólo un ejemplo de cómo la ciudad está destrozada, con calles llenas de baches por doquier y la falta de interés del gobierno municipal, se quejaron los vecinos de diversas colonias.

El gobierno municipal construyó un parque justo al lado de una vialidad que por años ha presentado una fuga de aguas negras, que hoy se ha convertido en una laguna con agua ya verdosa, incluso se puede observar cómo un par de alcantarillas están con las tapas abiertas.

El olor que despiden las aguas sucias es insoportable.

Los vecinos han reportado, no una, ni dos, sino infinidad de veces este problema que además se ha convertido en un foco de infección, principalmente durante la época del dengue, colocando a las familias en sectores vulnerables en cuanto a padecimientos gastrointestinales, pues la colonia está en total abandono.

“Este problema no es nuevo, no lo han atendido a pesar de que lo hemos reportado por muchas ocasiones y no sólo es eso, en la colonia hay muchos baches, no hay alumbrado y así puedo enumerar un montón de deficiencias que tenemos y de las que el gobierno actual tiene conocimiento”, expresó Óscar, quien reside a unos metros de donde se registran las fugas.

La laguna tiene al menos unos 15 centímetros de profundidad y los vecinos exigen una pronta reparación del problema, además de que esa calle ha permanecido por años en pésimas condiciones, al igual que la Quinta Avenida, calle principal de la colonia.

El Municipio se ha negado a atender este problema urbano.

Así como esta colonia, existen otras con similares o peores necesidades que han provocado entre los habitantes la decepción y enojo con las autoridades ante la nula respuesta a sus peticiones, que generalmente son de la falta de infraestructura vial, drenajes, alumbrado y bacheo.