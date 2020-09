Megaoperativos en Laredo, Texas: 243 inmigrantes detenidos

Más de 200 extranjeros inmigrantes fueron arrestados en una operativo de tráfico de personas en la ciudad de Laredo, Texas

Más de 200 extranjeros ilegales fueron transferidos a la custodia de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas la semana pasada, y la ola de arrestos se produjo cuando las autoridades se movieron sobre una red de tráfico de personas que operaba en el área de Laredo, Texas.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza relataron recientemente haber encontrado a 25 inmigrantes escondidos dentro de un remolque de caballos en un puesto de control de inmigración el jueves.

Se han encontrado con otros intentos de contrabando de inmigrantes en tractocamiones comerciales, camiones de caja, contenedores agrícolas y un remolque.

CBP informó haber realizado 242 arrestos solo la semana pasada, una cifra no vista desde antes de la pandemia de coronavirus.

Al menos dos de los hombres arrestados por CBP por intentar ingresar ilegalmente al país tienen órdenes de arresto pendientes por delitos sexuales en los Estados Unidos.

