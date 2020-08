Estas son las 10 mejores series del siglo, según Digital Spy

¿Cuál es la mejor serie de este siglo? A esta pregunta se han enfrentado los lectores de Digital Spy, que celebra la publicación de su primera revista digital pidiendo a sus lectores que elijan la mejor serie del siglo XXI.

Y la que se ha llevado este honor ha sido ‘Juego de tronos’, la serie de HBO basada en los libros de George R.R. Martin. La producción ganadora de 58 Premios Emmy, ha logrado liderar el ranking frente a otros títulos muy aplaudidos como ‘Stranger Things’, ‘Killing Eve’ o ‘Chernobyl’.

Pese que sus dos últimas temporadas han provocado división y polémica entre la crítica y el fandom, eso no ha impedido que los más de 3 mil lectores de la web hayan elegido a la ficción basada en la saga literaria de George R.R. Martin como la mejor de las series de este siglo, lo que ha hecho que surja la pregunta de si una mala temporada o un desenlace irregular puede o debe afectar a todo el conjunto de la serie.

“Sinceramente, me siento increíblemente honrado de que haya pasado esto y de haber formado parte de ello”, ha declarado Richard Brake, conocido por haber sido el Rey de la Noche en la cuarta y quinta temporada, a Digital Spy.

En segundo lugar, se ha quedado ‘Stranger Things’, la icónica serie de Netflix tiene pendiente de estreno su cuarta temporada.

Cierra el podio, en tercera posición, la emblemática ‘Doctor Who’, que emitió su duodécima tanda de episodios a principios de este año.

Así quedó el Top 10 de series:

1. JUEGO DE TRONOS

2. STRANGER THINGS

3. DOCTOR WHO

4. SHERLOCK

5. BREAKING BAD

6. THE GREAT BRITISH BAKE OFF

7. KILLING EVE

8. GAVIN & STACEY

9. LINE OF DUTY

10. CHERNOBYL

