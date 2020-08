FOTOS: Melania viste un traje verde y la Red lo convierte en una pantalla de croma

Como si se tratara de la pantalla verde usada en cine y televisión, los internautas dejaron correr su imaginación y convirtieron la pieza de ropa de Melania Trump en un lienzo para reproducir diversas imágenes.

Melania Trump llegó este jueves a la Convención Nacional Republicana vistiendo un vestido verde, un color que, además de ser llamativo, coincide con el de las pantallas de croma, una circunstancia que muchos usuarios de redes sociales supieron y quisieron aprovechar.

Como si se tratara de la característica pantalla verde para crear efectos especiales, los internautas dejaron correr su imaginación y convirtieron la pieza de ropa en un lienzo para reproducir decenas de imágenes.

Everyone will be talking about Melania's dress after this is all over. #RNC2020 pic.twitter.com/KosqGenMwc

— Scott Brown (@ScottBrownDC) August 28, 2020