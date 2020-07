Memes invaden Twitter tras nueva caída de WhatsApp

Parece que no hay mes que WhatsApp no falle, este martes volvió a tener una caída y los memes no tardaron en llenar Twitter

Compartir esta publicación













Parece que no hay mes que WhatsApp no se caiga y aunque muchos ya estábamos echando chispas por creer que el internet era lo que no funcionaba, ya descubrimos que era la aplicación. Por fortuna, los creativos de este país ya echaron a andar sus mentes y han llenado de memes Twitter para que al menos ya no podamos reír, mientras el servicio se normaliza.

Y es que en un princiio, hay hasta quienes reinstalaron WhatsApp, reiniciaron el teléfono, el módem y todo solo para después confirmar en Twitter que se trataba de una falla más del servicio de mensajería.

TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: Hombre vuela por los aires tras pesada broma de su novia

Yo confirmando en Twitter que #whatsapp se ha caído 😂 pic.twitter.com/Da9IFvgRYG — RakeBR (@rakelbesteiro) July 14, 2020

Todos cuando quieren confirmar la falla de una app. #whatsapp pic.twitter.com/tqZ8s8fwVH — ZC 👽🪐 (@JessePinkman94) July 14, 2020

Se cayó #whatsapp seguramente por eso no me contesta desde hace 3 meses. pic.twitter.com/E2XRDbGOuO — Alaíde. (@con_acentoenlai) July 14, 2020

Todos entrando a Twitter para ver si se cayó #whatsapp pic.twitter.com/mySCoANsoU — Mario Xavier Rodríguez (@MaXav103) July 14, 2020

Twitter es la vieja confiable para saber si ya está fallando #whatsapp pic.twitter.com/RCXZC4SngX — Salcedo (@Salcedojz) July 14, 2020

Si, se cayó #WhatsApp…

¿A eso entraron a Twitter verdad?

Yo también 🤭 pic.twitter.com/ge5qLOjGQo — Esteban M Alarcón (@SteveMAlarc) July 14, 2020

-Yo entrando a twitter para confirmar si a todos les esta fallando #whatsapp pic.twitter.com/UHjES9VbDY — Cecilia Pacheco (@ceciliap96) July 14, 2020

La buena noticia, es que esta vez no tardó mucho en reestablecerse el servicio, quiza una media hora fue lo que duró la caída, antes de que ya todo pudieran seguir enviando sus mensajes con total normalidad.