Menores embarazadas por abuso buscan apoyo para abortar en Tamaulipas

La Colectiva Feminista Tamaulipeca, recibió la solicitud de apoyo de la familias de dos menores de edad para que puedan abortar tras quedar embarazadas luego de ser violadas por un tío y un abuelo en la zona ejidal de Altamira, aseguró Nury Romero Santiago.

Explicó que los casos son recientes, por lo que se busca apoyo en entidades para que se pueda realizar la interrupción de manera segura.

Menores embarazadas en busca de ayuda

Romero Santiago manifestó que sólo se da la orientación hasta antes de las 15 semanas de gestación.

“Nos han llegado dos peticiones de aborto para dos menores, la verdad estamos en la gestión y llevando a cabo con toda la delicadeza del mundo el tema porque estamos hablando de menores de edad y de abuso”, declaró.https://55705c63131818a51e8b53ecac849705.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html?n=0

“Tenemos de 12 y 14 años de edad, fue por familiares, tenemos una por un tío y la otra por un abuelo, la verdad es que son temas muy delicados y no podemos dar información por lo mismo de proteger el derecho del menor”, lamentó.

Violaciones constantes

La feminista reconoció que del sur de Tamaulipas, Altamira es un foco rojo por el abuso sexual y las violaciones, siendo la zona rural donde más casos se llegan a registrar y no todos son denunciados.

“En el Estado no está permitido (el aborto) y como se ha hecho es que se pide el apoyo solidario de otro Estado en los que está autorizado el aborto, toda vez que hay una denuncia de por medio y un estudio ginecológico que determina las semanas para que se pueda autorizar, si no lo autorizan no se puede llevar a cabo, hasta en eso dependemos de la autorización de la autoridad”, agregó

Lamentó que en la zona sur de Tamaulipas, durante las últimas semanas la Colectiva Feminista haya recibido otras ocho denuncias por abuso sexual de menores de edad, actos cometidos por familiares y parejas de la madre e incluso abuela.

“En los últimos días se han dado muchos casos de abusos contra menores y con la pandemia esto incrementó y son los casos que tenemos en el sur de Tamaulipas, pero sí estamos pidiendo la ayuda necesaria para que sea la autoridad quien decida, nosotros no vamos a decidir , sino una autoridad”, finalizó.