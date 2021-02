Menores incendian un auto en Laredo, Texas

Dos menores Monserrat Hernández y José Sandoval, ambos de 17 años, fueron arrestados por incendiar un carro, faltan dos cómplices por detener.

Esta pareja, el 7 de septiembre del año pasado, se supone que dañaron por completo un vehículo, en el número 3021 Sur de la avenida Malinche, entre Norton y Cross, colonia South View, eran parte de un grupo de menores vándalos.

Los bomberos de Laredo apagaron el coche, pero no había nada que hacer, el daño estaba hecho.

Los peritos de dicho departamento municipal determinaron fue un siniestro provocado y los investigadores de la Policía de Laredo, llegaron a la conclusión de que fueron al menos cuatro los autores.

Los policías dieron con los nombres de los participantes y ahora faltan dos arrestos más, por lo menos.

Rick Oliva, vocero de Bomberos, dijo que la penalidad por incendio provocado va de dos a 20 años de cárcel y multa de hasta 10 mil dólares. Monserrat y José fueron detenidos, este martes 2 de febrero, los policías están a la caza de los otros dos participantes.

