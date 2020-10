Menos fotos y más trabajo contra el dengue, demandan ciudadanos

Compartir esta publicación













La ciudadanía exigió al presidente municipal Enrique Rivas fumigación y líneas telefónicas de ayuda que funcionen para enfrentar el dengue.

Además, habitantes de distintos sectores afirman que las pocas fumigaciones no se han notado en la ciudad, pues cada vez son más los casos de dengue y menos la presencia de fumigadores.

Aunque las autoridades aseguraron que harían hincapié en colonias al poniente de la ciudad, en donde se ha registrado el mayor número de casos, la ciudadanía cuestiona la labor a través de las redes sociales, ya que no se han visto reflejadas en las colonias afectadas.

“Que padre muestra las actividades de fumigación, pero sólo en la foto porque aquí en la colonia Villas de San Miguel, no he visto ni una troca de fumigación, y eso que ya han salido varios casos en el sector, ¿para que coloca líneas de ayuda?, si poco le interesa el bien del pueblo porque al final nunca hacen nada”, expresó Roberta Guillén, habitante de Villas de San Miguel.

Vecinos de colonias de la Benito Juarez, Infonavit, Pancho Villa, Los Olivos, Issste, Voluntad y Trabajo, entre otras, han mostrado su inconformidad frente a la poca acción para contribuir al freno de las poblaciones de mosquitos en la ciudad.

“Aquí en la Pancho Villa no han fumigado, hay demasiado zancudo, a todas horas, día y noche, es terrible, ya no se puede ni salir porque uno no sabe si puede salir perjudicado; además no sólo basta con fumigar en cierto momento, tienen que ser constantes, porque pueda que maten al mosquito que ande en el aire, pero si no atacan aquellos lugares de maleza y agua estancada no van a acabar con el problema, ya que ahí está la raíz de todo esto”, expresó Rubén Martínez.

Recientemente en la colonia Nueva Era, como consecuencia del foco de infección que atraviesa dicho lugar debido al canal a cielo abierto que hay allí, vecinos manifestaron que aunque no les habían fumigado, poco causaría tal acción ya que viven en medio de la propia infección que no ha sido erradicada, y mientras no hagan lo contrario seguirán siendo vulnerables ante diferentes infecciones.