Mes del testamento: Lo que debes de saber antes de iniciar el trámite

Anualmente el gobierno de México lanza la campaña “Septiembre mes del testamento”, con el objetivo de contribuir a una cultura de previsión, certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar.

El testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un Notario o Notaria, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino de los bienes y derechos tras la muerte de una persona.

Septiembre, mes del testamento

El portal inmobiliario Lamudi comenta que es importante crear conciencia entre la población y resaltar la importancia de este trámite. Por ejemplo, si una madre de familia ya protegió su dinero en alguna propiedad, puede resguardar también el futuro de sus beneficiarios dejando un testamento.

“Esto garantiza que se pueda dejar el patrimonio en forma ordenada y pacífica a quien lo decida evitando posibles conflictos como gastos económicos, pérdida de tiempo y alteraciones en la tranquilidad familiar”, comenta Daniel Narváez, Director de Mercadotecnia del portal en comunicado, es por eso que en el mes del testamento se debe tener como una prioridad.

¿Cómo realizar el trámite de un testamento?

En tan sólo seis pasos se puede realizar un testamento, según el Colegio de Notarios del Estado de México:

1. Acudir ante un notario

2. Tener tus datos completos

3. Designar a tus legatarios

4. Designar a los herederos

5. Designar al albacea

6. Designar tutores (en caso de haber menores de edad)

Cabe señalar que el testamento se debe hacer de forma individual, presentándose directamente en la notaría, es revocable, es decir, que se puede modificar las veces que sea y lo más importante es que es libre. Y únicamente el último testamento será válido.

Asimismo, de acuerdo con el comunicado de Propiedades.com, no se requieren de testigos, salvo que así lo solicite la persona a elaborar el trámite o en casos especiales como no saber o no poder firmar, leer o carecer de la vista u oído.

Durante el mes de septiembre, los notarios ofrecen las siguientes facilidades:

Extienden sus horarios de atención

Brindan asesoría jurídica gratuita en materia testamentaria a las personas

Bajan sus honorarios hasta un 50%

Reducen los costos del testamento para facilitar y fomentar su otorgamiento

Costos de un testamento

El precio varía de acuerdo con cada entidad federativa, como se puede ver en la siguiente tabla, Nuevo León es el que tiene el precio más alto con 2 mil 929 pesos y Morelos el más barato con un precio de 812 pesos.

Entidad federativa Costo público general Descuentos especiales Costo Aguascalientes $1,750.00 Baja California $1,044.00 INAPAM $522.00 Baja California Sur $2,146.00 Campeche $1,624 Chiapas $1,160.00 Chihuahua $2,300.00 Ciudad de México $2,250.00 Coahuila de Zaragoza $1,600.00 -Fuerzas armadas, Policías, Protección Civil, Bomberos -Paramédicos y Cruz Roja -Médicos, Enfermeras, Personal de limpieza y Administrativos de Hospitales.

-Personas con escasos recursos -Septiembre gratuito -Septiembre gratuito

-Hasta diciembre gratuito -$500.00 Colima $1,500.00 Durango $1,500.00 Estado de México $1,950.00 Adultos mayores $950.00 Guanajuato $2,000.00 Miembros de Instituciones de Seguridad Gratuito Guerrero $1,750.00 Hidalgo $2,149.00 Adultos mayores $786.00 Jalisco $1,895.00 Michoacán de Ocampo $2,083.00 Adultos mayores $580.00 Morelos $812.00 Nayarit $1,500.00 Nuevo León $2,929.00 Oaxaca $1,900.00 Puebla $1,000.00 Querétaro de Arteaga $1,550.00 Personal de Salud Pública o Privada $1,000.00 Quintana Roo $1,972.00 Agosto / octubre San Luis Potosí $1,850.00 Sinaloa $2,000.00 Personas con estudio socio-económico DIF $1,000.00 Sonora $1,500.00 Fuerzas Armadas, Policías, Protección Civil, Bomberos Gratuito Tabasco $2,320.00 Tamaulipas $2,500.00 Adultos mayores $2,000.00 Tlaxcala $1,600.00 Veracruz de Ignacio de la Llave $1,800.00 Yucatán $1,800.00 -Adultos mayores

-Personal sanitario (sin importar edad) $1,500.00

$1,500.0 Zacatecas $2,145.00

