Mesera salva a niño maltratado enviando nota de auxilio

Una mesera de Orlando ha sido catalogada como una heroína después de ayudar a un niño a escapar de un hogar posiblemente abusivo, dijo la policía el jueves.

La policía de Orlando dice que Flavaine Carvalho estaba trabajando en el restaurante Mrs. Potato en South Kirkman Road el día de Año Nuevo cuando notó a un niño de 11 años con moretones en la cara y los brazos.

La mesera le dijo a la policía que estaba con Timothy Wilson II, quien tampoco permitió que el niño ordenara nada.

Carvalho le escribió al niño una nota que decía: “¿Necesitas ayuda? Estás bien” y se paró detrás de sus padres donde no podían ver. Después de varios intentos, la policía dice que el niño hizo señas y la mesera llamó a la policía de inmediato.

Timothy Wilson II fue arrestado por un cargo de abuso infantil en tercer grado.

El niño dijo a las autoridades que lo ataban con correas alrededor de los tobillos y el cuello, y que lo colgaban boca abajo de una puerta. Además, que lo golpeaban con una escoba de madera, lo esposaban y ataban a una gran plataforma rodante en movimiento. También dijo que frecuentemente lo dejaban sin comer como castigo, indicó la policía en un comunicado.

Wilson fue arrestado por segunda vez el 6 de enero y acusado de múltiples cargos de abuso infantil agravado y negligencia infantil.

The restaurant employee, identified by police as Flavaine Carvalho, said she noticed something was wrong after a family sat down inside the Mrs. Potato Restaurant in Orlando New Year's Day. https://t.co/OqaYckDcrx

— WLNS Newsroom (@WLNS) January 15, 2021