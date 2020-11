Meses sin intereses en Buen Fin, averigua cuales son los beneficios

Algo que para algunos quizás no sea tan atractivo, pero para otros se la mejor opción de aprovechar las ofertas del fin más barato del año

Una de las ofertas que ofrecieron los bancos a sus usuarios durante este Buen Fin, es el de pagar sus compras con tarjeta de crédito es el pago a meses sin intereses.

Algo que para algunos quizás no sea tan atractivo, pero para otros se la mejor opción de aprovechar las ofertas del fin más barato del año, y con el cual por fin podrás adquirir ese mueble que tanto ronda en tu mente.

El reporte de los Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito de 2019 muestra que la oferta de programas de promociones a meses con y sin intereses, es uno de los principales elementos de la competencia en el mercado mexicano de tarjetas de crédito.

Hasta junio de 2019, 22.4% del saldo de las tarjetas incluidas en la cartera comparable fue utilizado para realizar compras a meses sin intereses y 20.9% a tasas preferenciales.

Aunque noviembre se ha convertido en el mes estrella para las compras a meses sin intereses (MSI), principalmente por El Buen Fin, no son el diablo ni la panacea.

Aquí te decimos en qué fijarte para decidir si usarlos o no. A favor: La ventaja de comprar a meses sin intereses es que se divide a plazos el costo del producto que muchas veces no se puede pagar de contado y no pierdes liquidez.

Depende antes de pagar con un plástico a meses se deben evaluar las condiciones de la compra: debe ser un bien duradero, más allá de la vida de la deuda y debes tener consciencia de cuáles son tus deudas y durante cuánto tiempo deberás afrontarlas. De lo contrario, mejor no firmes.

En contra: El problema es que si no se tiene un estricto control de las obligaciones que se comprometen hacia adelante, se puede correr el riesgo de tomar más deuda de la que se puede afrontar, ya sea en un solo bien, o acumulada.

Hace 21 años American Express y El Palacio de Hierro implementaron las ventas a meses sin intereses en el país, y desde entonces este esquema de pago ha crecido hasta volverse uno de los más apreciados por los tarjetahabientes, al convertirse en una forma de pago que ha sido sumamente exitosa a lo largo de los años.

Esta modalidad de pago fue creada por American Express, a finales de los años 80 en Argentina, con el fin de apoyar a los consumidores en compras que requerían gastos importantes durante la crisis económica.

Unos años después, en los 90, llegaron a México cuando implementaron este esquema durante la primera edición de las Noches Palacio. A partir de entonces no sólo se mantuvieron, sino que se han replicado en cientos de tiendas, bancos e iniciativas por todo el país.

Uno de los motivos de este éxito se debió, en gran medida, a la recuperación económica que hubo en el mundo durante 1999, el cual impactó en la confianza de la industria privada para la inversión, así como la estabilidad de los precios del mercado, de acuerdo con el Informe Anual del Banco de México de ese mismo año.