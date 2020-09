De metalero a meme, así responde el doble de “El Chavo del 8”

Compartir esta publicación













El metalero argentino Phil Claudio Gonzáles, quien se viralizó en redes sociales por su asombroso parecido con “El Chavo del 8”, llevó a cabo un Facebook Live donde habló sobre todo el revuelo que surgió en redes sociales, luego de que una persona hiciera un meme con una de sus fotografías, donde comparaba su aspecto físico con el fallecido productor, comediante y escritor Roberto Gómez Bolaños.

Tras la publicación de ese meme en redes sociales, muchos más fueron creados sobre el ahora llamado doble de “El Chavo del 8”, versión metalero. Phil Claudio Gonzáles es un cantante de metal originario de Buenos Aires, Argentina. Actualmente radica en Moreno, provincia de la capital argentina. De acuerdo con la información en su cuenta de Facebook, desde 2019 toca con su banda metalera en algunos bares como Montana BAR, un cantabar donde se presentan y apoyan las bandas under.

Cuando se viralizó su fotografía por su parecido con “El Chavo del 8”, el cantante metalero expresó en su muro de Facebook: “¿no se cansaron todavía? Hay muchas mas eh, me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojó ni mucho menos, ahora hay muchos pelotudos bardeando a los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo, es para reirse un poco, no para bardear. Un poco de humor para este momento de mierda”.

En el Facebook Live que llevó a cabo, el doble de “El Chavo del 8”, manifestó que en los 30 años de carrera musical que tiene, nunca había pasado algo como esto. “Ahora de buenas a primeras con algo que no tiene absolutamente nada que ver, aparece esto de la nada”. Phil Claudio Gonzáles mandó este mensaje a la persona que hizo el tan famoso meme con una de sus fotografías:

Él que lo hizo, si lo hizo con mala intensión, te fue como el orto y si lo hiciste con la mejor intensión, bien, como les digo no lo tomo a mal, solamente salto cuando me provocan; se que muchos hablan pestes, pero es el precio que tienes que pagar cuando también eres productor.

El metalero argentino hizo este comentario en referencia a que ha recibido malos comentarios en sus redes sociales. “No me jode todo esto, me encanta que se diviertan, que se rían, mientras no haya procovaciones, lo que me jode es eso, lo que me jode es la gente que bardea el pedo”.

En Argentina el término “bardear”, se refiere a insultar u ofender a una persona. Phil Claudio Gonzáles manifestó que desde los años 90´s es productor musical y en esta profesión que disfruta, se ha ganado algunos “enemigos”.

El cantante aprovechó la atención que estaba teniendo por su parecido con Roberto Gómez Bolaños, para hablar también de su experiencia en el mundo musical, específicamente en el metal. También hizo un especial énfasis en el que poco apoyo que tiene actualmente el metal.