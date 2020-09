Metalero se viraliza en redes: ¡está igualito al ‘Chavo del 8’! (FOTOS)

Compartir esta publicación













A través de redes sociales se viralizó una imagen de Phil Claudio González, un metaleroargentino que sorprendió a los internautas por su gran parecido con la estrella mexicana de “El Chavo del 8”.

Una teoría afirmaque todos los humanos tenemos al menos un “doble” en alguna parte del mundo y tal parece que el actor Roberto Gómez Bolaños ya tiene el suyo, de acuerdo a algunos cibernautas.

Tras viralizarse la imagen de Phil por su gran parecido físico con ‘Chespirito’, fue el propio hombre quien rompió el silencio a través de sus redes sociales: “¿No se cansaron todavia¡ Hay muchas mas eh, me c… de risa con el meme. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. Es un meme nada más pelotudo, es para reirse un poco, no para bardear”, mencionó en su cuenta de Facebook.

Tal parece que el metalero se toma de la mejor manera la comparación, la cual ha provocado un montón de memes a través de redes sociales.

Psicólogo: El Chavo del 8 metalero no existe y no puede hacerte daño El Chavo del 8 metalero: pic.twitter.com/uHOajfpN1a — Espuma McDuff (@melosmeoatodos) September 25, 2020

El chavo metalero sacando su disco de Thrash pic.twitter.com/TqtS736hki — Axel Don ComeDiaz (@elkballoloco) September 25, 2020

Psicólogo: no existe el chavo del 8 metalero

El chavo del 8 metalero: Que bonita vecindaaaaaaaaad wuooooooooooo 🤟🏻🤟🏻🤘🏻 pic.twitter.com/E7gzzhFzUc — Suka Monsalve 👱🏻‍♀️🌻 (@sukamonsalve) September 25, 2020