Metallica envía apoyo económico a banco de alimento en Texas

Después de la tormenta, llega la calma y también la ayuda, pues tras la cruda helada que azotó Texas famosos como la banda Metallica, se han unido para envíar apoyos a quienes más lo necesitan.

A casi un mes de haber sufrido los embates de la helada, algunos sectores de la población aún requieren de ayuda y es por ello que los rockeros a través de su fundación aportaron 75 mil dólares para los Bancos de Alimento de Texas.

A través de All Within My Hands, organización sin fines de lucro fundada por Metallica, donaron 75 mil dólares que serán distribuidos a los bancos de alimentos para reponer las pérdidas que hubo durante el apagón por la tormenta.

“A medida que las temperaturas descendieron muy por debajo del punto de congelación y los cortes de energía generalizados azotaron el área, las familias sufrieron. Las cadenas de supermercados hicieron lo mejor que pudieron para apoyar a sus comunidades, pero su suministro se vio muy afectado. Si bien las temperaturas han aumentado y se ha restablecido la electricidad en muchas áreas, los residentes todavía están en medio de una lucha “, publicó la organización sin fines de lucro en su sitio web.

Texans running low on food are finding empty grocery store shelves. Food pantries are running out of supplies. #AWMH has donated $75k to @FeedingAmerica for Texas food banks. To give to @FeedingTexas’ Crisis Relief Fund, visit https://t.co/lgKuKIr55h. #MetallicaGivesBack pic.twitter.com/CbgzgPpnsH

— All Within My Hands Foundation (@AWMHFoundation) March 5, 2021