VIDEO: Meteorito alumbra Tamaulipas y Valle de Texas

TAMAULIPAS.- Un destelló alumbró el cielo del norte de Tamaulipas y el Valle de Texas esta noche. El servicio metereológico de Brownsville en Texas confirmó que se trató de un meteorito.

El bólido alumbró Matamoros, Río Bravo y el Valle de Texas.

Una cámara del NSW Brownsville captó el momento en que se vio el destello.

Here’s a video of tonight’s meteor streaking across Brownsville from one of our meteorologists… #meteor #fireball #leonidmeteorshower #rgvwx #txwx pic.twitter.com/SbVSDbIQlf

— NWS Brownsville (@NWSBrownsville) November 20, 2020