Mexicana descubre cómo bloquear la infección de COVID-19

La científica mexicana Mónica Olvera de la Cruz y el científico Baofu Qiao, los dos pertenecientes a la universidad de Northwestern, publicaron el hallazgo de una vulnerabilidad del coronavirus que podría dirigirnos hacia un tratamiento contra la enfermedad Covid-19.

Según el estudio que publicaron en al revista científica ASC Nano de la Sociedad Estadounidense de Química, el coronavirus SARS-CoV-2 cuenta con una proteína llamada “spike” que es la responsable de engancharse a la célula que infecta. Mientras que esta proteína tiene una carga negativa, la célula a infectar estaría cargada negativamente, como dos imanes que se unen.

En consecuencia, los científicos diseñaron una molécula cargada negativamente que se una a la proteína “spike” del coronavirus, impidiendo así que este se pegue a una célula sana.

“Nuestro trabajo indica que bloquear este sitio de escisión puede actuar como un tratamiento profiláctico viable que disminuye la capacidad del virus para infectar a los seres humanos”, dijo Mónica Olvera de la Cruz, científica mexicana y líder de la investigación.

En esta investigación, las mutaciones de la proteína spike del SARS-CoV-2 afectaron la transmisión del virus gracias a los aminoácidos que lo conforman y que se ubican en los sitios de escisión, que son altamente infecciosos y esenciales para llevar a cabo el proceso de transmisión.

Olvera de la Cruz y Baofu Qiao, profesor asistente de la investigación, descubrieron que el sitio de escisión polibásico se encuentra a 10 nanómetros de los receptores de células humanas, un hallazgo que los sorprendió sobremanera.

Binding of SARS-CoV-2 Spike Protein to Receptor https://t.co/1JteXtH2Ws @acsnano from Monica Olvera de la Cruz @monicagroup @NorthwesternU /PSW @PSWnano #COVID #SpikeProtein #nano pic.twitter.com/Jr0IWLJVM2

— ACS Nano (@acsnano) August 5, 2020