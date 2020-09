Mexicana en Dallas descuida a su mascota y ahora será deportada

Maltratar o descuidar a su mascota puede llevarlo a la cárcel… y hasta a la deportación, si no tiene estancia legal en Estados Unidos.

En Texas, la crueldad animal es un delito grave que puede ameritar desde el pago de una multa hasta una condena de cárcel de entre dos y 10 años.

Es el caso de María Flores, una mujer de 54 años de edad originaria de la Ciudad de México, que estuvo en prisión por una acusación de crueldad animal en Dallas, y ahora enfrenta una orden de deportación, según documentos judiciales.

No es necesario que una persona maltrate con intención a un animal para que haya un caso de crueldad. Una omisión o la negligencia también puede llevarlo a la cárcel.

María Flores llevó a su perro Muffy al hospital veterinario porque cojeaba de una pata trasera.

Era mediados de enero y la mascota tenía algunas heridas en su piel. El perro tenía 10 años de edad y cinco de vivir con la familia. En casa pensaron que se trataba de un tumor o de alguna otra enfermedad, contó un familiar que vivía con ella y dio información a reserva de no ser identificado por también ser inmigrante.

En la clínica veterinaria le dieron un presupuesto de más de $1,000 para comenzar el tratamiento. En la primera consulta le dijeron que el perro tenía que quedarse internado, de acuerdo con el reporte policiaco.

Al no tener el dinero para dar un primer pago, dijo que regresaría al día siguiente. María ya no volvió con su perro.

La familia es originaria del oriente de la Ciudad de México, una de las zonas más marginadas de la capital mexicana, donde es común que las mascotas vivan en los techos de las casas y donde hay miles de animales callejeros.

El tiempo pasó y Muffy fue empeorando, de acuerdo con el reporte de la policía. Su familia intentó curarlo con violeta de genciana, un antiséptico muy utilizado en México para curar las heridas y las infecciones en los animales, contó el familiar inmediato.

Cuando vieron que el daño era mayor y Muffy tenía heridas en varias partes de la piel, decidieron que no podían hacer más por él y entregaron la mascota a Dallas Animal Services, a principios de marzo, para que lo salvaran o lo sacrificaran.

Jamás se imaginaron que esa acción sería el comienzo de un calvario familiar que terminaría con María en la cárcel, acusada de crueldad animal, y con una orden de deportación.

Los problemas de crueldad animal no son casos aislados en el Norte de Texas.

Cada año, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los Animales (SPCA) atiende entre 3,000 y 5,000 llamadas de personas que han presenciado algún acto de crueldad animal.

“Muchas veces no es que la persona quiera, a propósito, abusar del animalito”, dijo Rubí Solano, directora de Extensión Comunitaria de SPCA. “Muchas veces es falta de recursos, falta de información, o simplemente se desconocen las leyes”.

De acuerdo con reportes de incidencia delictiva del Departamento de Policía de Dallas, en lo que va del año se han presentado 75 casos de crueldad animal.

Una vez que Muffy fue admitido en Dallas Animal Services, los veterinarios lo revisaron y vieron que tenía nudos en todo el pelo, signo de que no había sido aseado en meses.

Esto le provocó no solo una infección en la piel con pústulas que llegaron a invadirse de gusanos, sino que se formaron torniquetes que apretaron tan fuerte una pata trasera que le provocaron la ruptura del tendón de Aquiles.

Según el reporte policiaco, el animal también estaba infestado de pulgas, tenía los dientes llenos de sarro y estaba más flaco de lo normal, con signos de inanición.

