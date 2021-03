Mexicanos viajan a Estados Unidos para vacunarse contra covid-19

Muchas personas se ‘saltan la fila’ y se van a vacunarse a Estados Unidos pese a que no tienen más de 65 años ni son residentes o con alguna enfermedad grave

Mientras en México avanza poco a poco la campaña de vacunación contra la COVID-19 a adultos mayores, muchas personas se ‘saltan la fila’ y se van a vacunarse a Estados Unidos pese a que no tienen más de 65 años ni son residentes o con alguna enfermedad grave.

Los vuelos desde Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara hacia ciudades de Texas como San Antonio, Houston o Dallas, van repletos de mexicanos que se están yendo a vacunar a Estados Unidos. Es decir, se están saltando la fila y haciendo trampa logran vacunarse en el país vecino.

“Mis papás se pudieron vacunar en Florida cuando aún no era necesario presentar comprobante de residencia. Mi hermano y yo logramos vacunarnos en San Antonio. No piden nada.

“Hay que meterse a los sitios de registro, llenar el formulario en el que te preguntan el nombre, la fecha de nacimiento y si tienes alguna enfermedad. Ahí le pones que sí tienes, pues nosotros no somos mayores de 65 y para vacunarte hay que poner eso. Al llegar con tu cita te vacunan y No te preguntan nada más”, le contó un joven mexicano a Milenio.

Hay quienes han descubierto la manera de acceder a las citas canceladas. Sin embargo, para registrarse deben mentir diciendo que padecen alguna enfermedad.

Quienes prefirieron no mentir sobre su condición física, tomaron de pretexto su profesión. Como quienes aseguraron ser parte de servicios sociales por haber estudiado psicología.

Algunos contaron que como no quieren hacer trampa han encontrado sitios donde no les ponen condiciones para acceder a citas.

Sin embargo, las reglas son las mismas en todo el estado de Texas, por lo que el no decir mentiras no quiere decir que al vacunarse no se estén saltando la fila.

La tendencia de los mexicanos vacunándose en Estados Unidos comenzó a inicios de 2021 en la ciudad de Florida, donde incluso amenazaron con quitarles la visa a los que fueran descubiertos, aunque en principio solo eran mayores de 65 años.

