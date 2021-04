¿Pueden los mexicanos vacunarse contra el covid en Texas?

Compartir esta publicación













La escasez de vacunas y la lentitud con la que se está inmunizando contra covid a las personas en México y en otros países ha provocado que viajar a Estados Unidos a vacunarse sea considerada como una opción, aunque represente una alternativa con un alto costo por el precio del viaje y otros gastos si se viaja desde el interior de México, ya que la frontera aún se encuentra restringida a viajantes terrestres, por lo que el vuelo por avión es el único permitido para viajantes a Texas y a la Unión Americana sin asuntos esenciales.

Pero, ¿qué dicen las autoridades de Estados Unidos? ¿Está permitido viajar con una visa de turista a Estados Unidos y recibir la vacuna covid?

Mexicanos y vacuna covid en Texas

Aunque no hay una respuesta conclusiva, autoridades federales como los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) señalaron que la decisión sobre dar o no vacunas a visitantes temporales recae en los estados y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indicó que no rastrea la información sobre si los viajeros reciben o no la vacuna.

Lo cierto es que para recibir la vacuna en Estados Unidos no se solicita a ninguna persona su número de seguro social (el número único que identifica a residentes y ciudadanos) y tampoco prueba alguna de su estatus migratorio.

Esto se hizo con la intención de que cualquier persona, incluso los inmigrantes indocumentados, recibieran la protección contra el coronavirus.

Uno de los estados destino para quienes desean aplicarse la vacuna es Texas, donde desde el 29 de marzo cualquier persona mayor de 16 años puede recibir la inmunización sin ninguna restricción.

En redes sociales abundan los comentarios de personas que han podido recibir la vacuna en alguna ciudad de Texas o que planean viajar de países como México, Argentina y otros de América Latina a buscar ser inmunizados.

Hasta el 5 de abril, en México se habían aplicado 9 millones287 mil 405 dosis de vacunas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. En Estados Unidos se han administrado 168 millones592 mil 075 dosis, según los CDC.

#EUA ha tomado la vacunación como una solución para impulsar la #economía y el #turismo, por esta razón ha planteado no solo vacunar a los mayores de 18 años sino también a todos los turistas que entren al país, los estados que están vacunado son: #Arizona, #Luisiana y #Texas. pic.twitter.com/vqyZgQXBrI — Eddy Warman (@EddyWarman) April 6, 2021

En Texas, las autoridades han dicho que la vacunación no se encuentra abierta a personas que viven en el extranjero y la intención es inmunizar solo a quienes residan en el estado, aunque no hay forma de comprobar si efectivamente una persona vive o no en territorio texano.

Los extranjeros que se han vacunado en Texas o en otros lugares de Estados Unidos han tenido éxito porque tienen algún familiar o conocido que les ha facilitado el proceso o porque se han anotado en una de las listas de espera de establecimientos que aplican la vacuna y en donde, si se abren espacios, se les inmuniza.

Incluso, recientemente en algunas ciudades como Dallas, la amplia disponibilidad de vacunas ha permitido que se abra la vacunación sin necesidad de hacer cita.

¿Qué dicen las autoridades?

Las autoridades federales de los Estados Unidos han dicho que, aunque la prioridad es vacunar a los sectores más vulnerables de su país, reconocen la importancia de que personas de todo el mundo tengan acceso a la vacuna.

Los CDC, quienes tienen en sus manos el programa federal de vacunación, señalaron que su posición es que cada estado pueda decidir si limita las vacunas solo a residentes y no a viajeros temporales. Eso sí, sin exigir ningún tipo de documentación que pueda excluir a quienes viven sin un estatus migratorio legal en el país.

“Dado que la inmunización con covid-19 es un programa administrado por los CDC en el que la vacuna es suministrada por el gobierno federal, las jurisdicciones no pueden añadir requisitos de ciudadanía de los Estados Unidos ni exigir la verificación de la ciudadanía como condición para la vacunación”, dijo a Al Día Chandra Zeikel, un portavoz de la Fuerza de Tarea de Vacunación de los CDC.

Al cuestionar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) si una persona con visa de turista puede usarla para viajar a Estados Unidos a vacunarse, Rhonda Lawson, oficial de Asuntos Públicos de CBP dijo a Al Día que en la agencia “no se rastrea esa información”.

Específicamente en Texas, las autoridades han dicho que la intención es que las vacunas tengan como prioridad inmunizar a los residentes del estado.

“La vacuna distribuida en Texas está destinada a las personas que viven, trabajan o pasan una cantidad significativa de tiempo en Texas” Chris Van Deusen, director de Relaciones con los Medios del Departamento de Servicios de Salud y Servicios Humanos (DHSH) de Texas.

Sin embargo, reconocen que personas del extranjero han viajado a vacunarse contra covid-19.

Hasta la semana pasada, el gobierno de Texas calculaba que el 99.3% de las personas vacunadas son residentes del estado; el 0.64% han sido residentes de otros estados; y apenas el 0.04% son personas de fuera del país.

Incluso, el portal de registro para recibir la vacuna en Texas contenía la opción para anotarse en la lista de espera si vive fuera del país, aunque la autoridad ha dicho que se trata de un error.

Al 6 de abril, en Texas se han aplicado 12,759,834 dosis de las vacunas contra covid-19, de acuerdo con datos del DHSH. Un total de 4,793,909 personas ya han recibido las dos dosis de la vacuna.

Texas tiene varios condados que atraen a viajeros de México y América Latina para todo tipo de turismo y el de vacunación no es la excepción. Uno de esos condados es Dallas.

Clay Jenkins, juez del condado de Dallas, dijo a Al Día que solo se puede vacunar a residentes de Texas… pero no hay manera de comprobar que todos lo sean.

“Nosotros solo tenemos vacunas que vienen del gobierno federal o del gobierno estatal y solo podemos aplicar las dosis de la vacuna a personas que residan en Texas”, dijo Jenkins, máxima autoridad del condado. “Pero si alguien viene de fuera y dice que reside en Texas, ni siquiera lo comprobamos”.

Philip Huang, director de Salud y Servicios Humanos del condado de Dallas, comentó que su prioridad es inmunizar a los residentes de las zonas más golpeadas por covid-19.

“Queremos que todas las personas se vacunen, es algo bueno para la salud pública que ayudará a bajar los contagios en todas partes”, dijo Huang a Al Día. “Pero aquí tenemos un registro, tenemos una lista de espera para dar citas (…) y aunque queremos que todo mundo esté vacunado, tenemos que procurar vacunar primero a las personas que han sido más golpeadas en estos lugares que son nuestra prioridad”.

El cónsul general de México en Dallas, Francisco de la Torre, recomendó a quienes piensen viajar a vacunarse no hacerlo, pues estas personas no cumplen con el principal requisito para obtener la vacuna, que es vivir en Texas.

“No soy una autoridad del estado de Texas, pero me queda claro que uno de los requisitos de elegibilidad para ponerse una vacuna en Texas es vivir en el estado de Texas” FRANCISCO DE LA TORRE, cónsul general de México en Dallas

Con información de Al Día Dallas