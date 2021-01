Mexicanos viajan y saturan hospitales de EEUU para vacunarse contra el Covid

Compartir esta publicación













Ciudadanos mexicanos, residentes en Estados Unidos o que cuentan con doble nacionalidad se están vacunando contra el Covid-19 en ciudades fronterizas de ese país, lo que ha provocado saturación en clínicas y hospitales, principalmente en condados de Texas.

En Hidalgo, Texas, localidad fronteriza con Reynosa, Tamaulipas, las unidades de salud están abarrotadas y se observan largas filas que duran hasta tres días, pues sólo se aplican inmunizaciones hasta las 15 horas.

Otras ciudades de Texas a las que se trasladan mexicanos que quieren inocularse son McAllen, Brownsville, San Antonio, Houston, El Paso, Edinburg, Mission, Pharr, Weslaco, Elsa, Edcouch, La Villa y la Isla del Padre. La dosis tiene un costo aproximado de 20 dólares.

El Departamento de Servicios de Salud de Texas entregó 224 mil 250 inyecciones contra el coronavirus a 110 proveedores para que éstos las distribuyan. Sólo en El Paso han sido administradas unas 25 mil.

Los vuelos privados y comerciales de Monterrey, Nuevo León, a McAllen se han incrementado; según fuentes consultadas por La Jornada, muchos de los viajeros mexicanos son ciudadanos de la entidad vecina de Tamaulipas, sobre todo de Reynosa, que se desplazan a la capital de Nuevo León con ese propósito.

El tres veces alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández, actual aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional a gobernar ese municipio, informó que el 21 de enero se vacunó en Fresno, California; en redes sociales mostró su tarjetón con el registro de una dosis de la marca Moderna, lote 042L20A.

“Hoy tuve oportunidad de ver cómo funciona el proceso de vacunación en ese país; lo quise ver de cerca para entenderlo y ver cómo están las cosas”, escribió el político y difundió tres fotografías.

Dijo que conoció a expertos “que nos pueden asesorar, así como a proveedores”. En su publicación, el político aprovechó para enviar un mensaje al presidente municipal de San Pedro Garza, Miguel Treviño: “Señor alcalde: ¡póngase las pilas! ¡En San Pedro andamos en las moras!”

Al igual que Mauricio Fernández, empresarios de Nuevo León y Tamaulipas, así como ciudadanos que tienen recursos, han optado por viajar a Estados Unidos a vacunarse.

El Secretario de Salud de la primera entidad, Manuel de la O Cavazos, confirmó que quienes cuentan con alta capacidad económica rentan un avión privado para cruzar la frontera y comprar la inmunización.

Celebró que ciudadanos mexicanos puedan ser vacunados en territorio estadunidense. “Adelante, si pueden hacerlo es algo extraordinario, una cuestión de supervivencia; la gran mayoría no podemos y tenemos que esperar a que la vacuna esté en nuestro país”.

En Estados Unidos se encuentran disponibles las vacunas de los laboratorios Pfizer-BioNtech y Moderna.

Según la página electrónica del Departamento de Servicios de Salud de Texas, la inmunización está disponible para trabajadores primarios del sector salud.

También se distribuye a personas de más de 65 años de edad –como es el caso de Fernández Garza– y a aquellos que tengan más de 16 años y padezcan enfermedades crónicas, así como a mujeres embarazadas.

Quien cumpla esos requisitos puede ser vacunado en alguno de los módulos instalados por el gobierno estadunidense, para lo cual es necesario programar una cita y esperar varias semanas.

Otra opción es adquirir la dosis del biológico en algún establecimiento como las farmacias Walgreens y CVS o los supermercados Walmart. Target y Jewel Osco, donde también hay largas listas de espera y se deben cumplir los criterios mencionados.

Ha habido habitantes de Reynosa, Tamaulipas, que se desplazan hacia Monterrey para viajar vía aérea a Texas con tal de obtener la vacuna.

Estas personas con solvencia económica para pagar servicios de aerotaxi que llegan a costar 3 mil 500 dólares por persona.

María del Carmen, maestra jubilada, contó que, a petición de sus hijos, la semana pasada tomó un vuelo privado a McAllen, Texas, donde esperó tres días y consiguió la vacuna, que se le aplicó en un rodeo de la ciudad de Fresnos el 22 de enero.

“Me insistieron mucho para que fuera y pagaron el traslado porque no querían que esperara hasta febrero; allá tengo una hija, quien fue la que me llevó primero por un vale para la vacuna y luego por la dosis. Tuvimos que esperar toda la noche. No me dolió nada, sólo el cansancio del viaje y de la espera”, relató.

Mencionó que aun siendo mexicana pudo obtener el beneficio por tener más de 65 años y porque su hija, quien es ciudadana estadunidense, la llevó y obtuvo uno de los 3 mil vales que se repartieron para la inmunización.

Otros ciudadanos mexicanos como María del Carmen están buscando el beneficio de la vacuna, pero ahora enfrentan una nueva restricción de las autoridades de Estados Unidos, que exigen a quienes lleguen por vía aérea presentar resultados negativos de una prueba de coronavirus.

A la fecha, en Nuevo León suman 146 mil 340 casos de Covid-19 y 7 mil 457 personas fallecidas; en Tamaulipas se tiene un registro de 45 mil 916 casos positivos y 3 mil 799 defunciones, según reportes de autoridades de salud.

