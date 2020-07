México, de los pocos países que reciben ciudadanos de Estados Unidos

Compartir esta publicación













México es uno de los nueve países que está dispuesto a recibir a ciudadanos de Estados Unidos sin ningún tipo de restricción, a pesar de que es el país con mayor cantidad de casos y sus números de contagio siguen en nivel alto. Asimismo, es uno de los más cercanos, por lo que podría ser elegido como un principal destino para aquellos que deseen salir de su país durante la pandemia.

Al momento, Estados Unidos ha superado los 4 millones de casos de Coronavirus, y la pandemia no parece controlarse, por lo que varios países de la Unión Europea han retirado a ciudadanos de Estados Unidos de su lista de países cuyos ciudadanos pueden visitar con fines turísticos, y las opciones que tienen las personas de ese país para otro lugar se han reducido considerablemente.

Ciudadanos de Estados Unidos vetados en muchos países

De acuerdo con datos de CNN, hay 33 países abiertos para los norteamericanos, pero no todos están completamente “abiertos” sino que tienen algunas restricciones de viaje, y le piden a los turistas que presenten pruebas negativas de Coronavirus o que hagan cuarentena en el país a donde están llegando. Sin embargo, de esa lista, nueve no tienen ningún tipo de restricción, ni revisión, por lo que cualquier persona, esté contagiada o no, puede llegar a ellos sin ningún problema.

Los países son, México, con quien comparte frontera, Albania, República Dominicana, Kosovo, Las Maldivas, Macedonia del Norte, Serbia, Tunisia y Turquía.

El estado de Florida tiene más casos de coronavirus que la mayoría de países del mundo. ¿Cómo llegó a convertirse en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos? Estas son las 3 razones que explican la situación, según los expertos. https://t.co/gMqzg4piGk — CNN en Español (@CNNEE) July 20, 2020

Los países que tienen restricciones para la entrada de ciudadanos a Estados Unidos a su territorio son Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Cambodia, Croatia, Dominica, Ecuador, Egypt, Polinesia Francesa, Irlanda, Jamaica, Ruanda, San Barts, Sta. Lucía. San Marteen, San Vincent y Granadinas, Tanzania, Ucrania, Emirates Arabes Unidos y el Reino Unido, probablemente no uniéndose a la Unión Europea debido al reciente “Brexit”.

Por otra parte, algunos de los países sin restricciones como Albania, han anunciado a los viajeros que se podrían implementar restricciones de viaje con poco tiempo de antelación. Es decir, debido a que los casos de Coronavirus pueden crecer, los viajeros se podrían quedar “atrapados” en el país al que se dirigen hasta que se regularicen las restricciones. Donald Trump con gorra

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ha lanzado una alerta que recomienda a los ciudadanos norteamericanos a evitar cualquier tipo de viaje no esencial, lo cual incluye viajes turísticos, sin embargo, no hay reglamentos generales que eviten que las personas puedan salir.

La pandemia de #coronavirus ha causado estragos en casi todos los sectores de la economía de Estados Unidos, dejando a millones de personas sin trabajo y dejando a la propia industria de la salud bajo una presión considerable. pic.twitter.com/wk5rn1tH2m — Univision 65 Philadelphia (@univision65phil) July 29, 2020

Estados Unidos ha reportado más de 4 millones 600 de casos de Coronavirus, con más de 2 millones de casos activos al momento. La pandemia ha quitado la vida a más de 150 mil personas en esa nación. En contraste, es uno de los países con una tasa de letalidad más baja a comparación de otros países.

El problema es que en México la tasa de letalidad es mucho mayor, por lo cual, si personas viajan de Estados Unidos a México, podrían ayudar a propagar el virus y empeorar la actual crisis.

Incluso, durante una entrevista reciente con Fox News, medio favorito de Trump, el presidente dijo que Estados Unidos tenía la tasa más baja de mortalidad, lo cual fue falso. Asimismo, ha expresado que la crisis no es tan grave y que los medios lo hacen ver así para reducir sus probabilidades de ser reelegido.