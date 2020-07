Mhoni Vidente: predicciones para el mes de agosto

Compartir esta publicación













Mhoni Vidente, astróloga que se ha caracterizado porque sus predicciones se cumplen en la mayor parte de las veces, compartió a través de su canal de Youtube dos “visiones” en México en los próximos meses.

“Yo visualizo para el mes de agosto y septiembre algo muy fuerte, que todavía va a estar México batallando mucho por otra circunstancia que no es el Coronavirus”, dijo Mhoni Vidente en su canal de youtube, sin dar más detalles.

Predicciones para el mes de agosto Mhoni Vidente

Con respecto al COVID-19, insistió en que esté 2020 se tendrá buenas noticias en materia de medicina con la pandemia mundial. “La vacuna saldrá en septiembre. Les prometo que la vacuna estará aquí en México No se asusten antes de tiempo, no se alarmen. Lo más importante es cuidarse, no tener miedo y esperar que se reactive la economía”, comentó.

Mhoni Vidente confesó que en marzo pasado tuvo coronavirus, pues empezó a verse síntomas asociados a la enfermedad y se automedicó, incluidos tratamientos caseros que la hicieron sentirse mejor, no obstante, recomendó a las personas que no se confiaran, porque el virus es real, de ahí que deban seguirse medidas de bioseguridad.

A través de su canal oficial en YouTube, la adivina aseguró que experimentó en carne propia el mal que aqueja al país y al mundo en general y que por experiencia propia tiene la certeza de que el virus existe y exhorta a su público y en general a cuidados consigo mismo para prevenir tan mala infección.

En la introducción a sus predicciones para el séptimo mes del año en curso, Mhoni Vidente pidió a la gente que tomaran sus previsiones para evitar el contagio de COVID-19, pues aseguró que ella había sido víctima de la enfermedad.