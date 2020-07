Mi Beca para Empezar: ¿cómo funcionará la aplicación para celular?

View this post on Instagram

A partir del 14 de agosto podrás descargar la aplicación Mi Beca para Empezar y realizar pagos electrónicos por medio de tu dispositivo móvil, administrar y modificar información en caso de ser necesario y muchos servicios más. A través de ella podrás realizar a partir del 15 de agosto el registro al programa Mi Beca para Empezar ciclo escolar 2020 – 2021. Disponible para sistemas IOS y Android.