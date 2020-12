“Mi pobre angelito” Así luce el elenco a 30 años de su estreno: FOTOS

Compartir esta publicación













Mi pobre angelito es una película infantil estadounidense de 1990 dirigida y producida por John Hughes, dirigida por Chris Columbus y dirigida por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, Roberts Blossom, John Heid Candy y John Candy toman la iniciativa. .

La película cuenta la historia de un niño de ocho años (Culkin) que tiene que protegerse de dos ladrones (Pesci y Stern) después de salir accidentalmente de casa solo en Navidad.

Fue tomada entre febrero y mayo de 1990. Se estrenó en Chicago el 10 de noviembre de 1990 y se estrenó en otras partes del mundo el 16 de noviembre del mismo año.

Michael C. Maronna (nacido el 8 de octubre de 1977 en Rhode Island) es un actor estadounidense que ha aparecido en series y películas. Es famoso por su papel como Big Pete en la serie de Nickelodeon Las aventuras de Pete y Pete y Jeff McCallister en Home Alone y Home Alone 2: Lost in New York. Participó además esporádicamente en series como Las chicas Gilmore y Law & Order.

Hillary Jocelyn Wolf (Honolulu, 7 de febrero de 1977) es una deportista estadounidense que compitió en yudo. Ganó cuatro medallas en el Campeonato Panamericano de Yudo entre los años 1994 y 1999.

Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano en los años 1996 y 2000, su mejor actuación fue un noveno puesto logrado en Atlanta 1996 en la categoría de 48 kg

Devin D. Ratray (Nueva York; 11 de enero de 1977) es un actor estadounidense. Es conocido por su papel de Buzz McAllister en Home Alone y su secuela, Home Alone 2: Lost in New York.

Home Alone generó una exitosa franquicia con cuatro secuelas (dos largometrajes y dos telefilmes), incluyendo la película de 1992 Home Alone 2: Lost in New York, que es la única de las secuelas en la que la mayoría del reparto original repite sus papeles.