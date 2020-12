“Mi pobre angelito” Así luce el elenco a 30 años de su estreno: FOTOS

Compartir esta publicación













Mi pobre angelito es una película infantil estadounidense de 1990 dirigida y producida por John Hughes, dirigida por Chris Columbus y dirigida por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, Roberts Blossom, John Heid Candy y John Candy toman la iniciativa.

La película cuenta la historia de un niño de ocho años (Culkin) que tiene que protegerse de dos ladrones (Pesci y Stern) después de salir accidentalmente de casa solo en Navidad.

Fue tomada entre febrero y mayo de 1990. Se estrenó en Chicago el 10 de noviembre de 1990 y se estrenó en otras partes del mundo el 16 de noviembre del mismo año.

Elenco de Mi pobre Angelito

John Matthew Heard, Jr. (Washington D. C.; 7 de marzo de 1946 – Palo Alto, California; 21 de julio de 2017) fue un actor estadounidense de cine, teatro y televisión. Fue más conocido por su papel como Peter McCallister en Home Alone y Home Alone 2: Lost in New York, interpretando el papel de padre del niño protagonista, Kevin McCallister (Macaulay Culkin). También pudo ser visto en CSI: Miami como un personaje recurrente llamado Kenwall Duquesne, padre de Calleigh Duquesne.

El 21 de julio de 2017 John Heard fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel por el personal de servicio. De acuerdo con fuentes familiares, el actor había sido sometido a una cirugía en su espalda realizada en el centro médico de Stanford, de la cual se estaba recuperando. La policía estatal y el personal forense investigaron la causa de su deceso

Daniel Jacob Stern (28 de agosto de 1957; Bethesda, Maryland) es un actor estadounidense de cine y televisión de origen judío. Es famoso por las películas Sólo en Casa 1 y 2, Very Bad Things, City Slickers, City Slickers II: The Legend of Curly’s Gold y su rol de Richard Lymangood en la película de 1983 Blue Thunder. Es hermano de David M. Stern, guionista de la serie de dibujos animados Los Simpson.

Joseph Frank Pesci (Newark, Nueva Jersey; 9 de febrero de 1943), conocido artísticamente como Joe Pesci, es un actor y cantante estadounidense. A lo largo de su carrera se ha destacado por interpretar gánsteres violentos, malhablados o de mal genio pero graciosos, en películas como Goodfellas, Casino, Toro salvaje, Once Upon a Time in America, Mi primo Vinny, JFK, Moonwalker, Home Alone, Lethal Weapon, Lethal Weapon, Lethal Weapon, Love Ranch y El irlandés.

En 1990 ganó un premio Óscar como mejor actor de reparto por su interpretación del mafioso Tommy DeVito en Goodfellas, diez años después de recibir una nominación en la misma categoría por Toro salvaje.

Catherine Anne O’Hara (nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto – Canadá),​ es una actriz y humorista canadiense-estadounidense ganadora de los premios Emmy y los premios Gemini,​ reconocida por su trabajo de comedia en SCTV y por sus papeles en películas como Delia Deetz en Beetlejuice,​ Kate McCallister en Home Alone,​ Sally en The Nightmare Before Christmas y la serie de falsos documentales escritos y dirigidos por Christopher Guest. Además, prestó su voz en la serie de televisión de Nick @ Nite Glenn Martin, DDS, como Jackie Martin. Actualmente es conocida por la comedia Schitt’s Creek, en la que interpreta a Moira Rose.

Macaulay Culkin Nació en la ciudad de Nueva York, hijo de Christopher Cornelius Culkin un ex actor de teatro y Patricia Brentrup. Sus padres no estaban casados. Asistió a una escuela católica (Escuela de San José de Yorkville) durante cinco años. ​Fue el tercero de siete hijos, cinco varones y dos mujeres. Entre ellos, los también actores Rory y Kieran. La familia vivía en un pequeño apartamento, su madre era una telefonista y su padre trabajaba como sacristán en una iglesia católica local.

