“Mi pobre angelito” Así luce el elenco a 30 años de su estreno: FOTOS

Mi pobre angelito es una película infantil estadounidense de 1990 dirigida y producida por John Hughes, dirigida por Chris Columbus y dirigida por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, Roberts Blossom, John Heid Candy y John Candy toman la iniciativa. .

La película cuenta la historia de un niño de ocho años (Culkin) que tiene que protegerse de dos ladrones (Pesci y Stern) después de salir accidentalmente de casa solo en Navidad.

Fue tomada entre febrero y mayo de 1990. Se estrenó en Chicago el 10 de noviembre de 1990 y se estrenó en otras partes del mundo el 16 de noviembre del mismo año.

La película recibió dos nominaciones al Globo de Oro por mejor música o comedia cinematográfica, así como nominaciones a mejor actor de comedia o musical de Culkin, y dos nominaciones a los Oscar por mejor banda sonora original. (la cual fue compuesta por John Williams) y mejor canción original (“Somewhere in My Memory”).

Home Alone se convirtió en la película de comedia más taquillera de todos los tiempos en los Estados Unidos y mantuvo el récord mundial hasta que fue superada por The Hangover Part II en 2011.

También fue la película navideña más taquillera hasta que fue superada por El Grinch en 2018.​ A pesar de recibir reseñas mixtas de los críticos en su estreno inicial, Home Alone ha sido aclamada como un clásico navideño entre el público y es a menudo considerada como una de las mejores películas de temática navideña de la historia.

Home Alone generó una exitosa franquicia con cuatro secuelas (dos largometrajes y dos telefilmes), incluyendo la película de 1992 Home Alone 2: Lost in New York, que es la única de las secuelas en la que la mayoría del reparto original repite sus papeles.

Elenco de Mi pobre angelito

Kieran Culkin nació el 30 de septiembre de 1982 en la ciudad de Nueva York, hijo de Patricia Brentrup y Cristopher “Kit” Culkin;2​ es hermano de los actores Macaulay Culkin y Rory Culkin.

Kieran debutó como actor a la edad de 8 años en un pequeño papel en la popular película de 1990 Home Alone, en la que caracterizaba a Fuller, el insoportable primo hermano del protagonista, Kevin, encarnado por su hermano Macaulay. Kieran mantuvo su carrera como actor a lo largo de su adolescencia y luego ya de adulto, destacando en Home Alone 2: Lost in New York, Igby Goes Down, The Dangerous Lives of Altar Boys, Scott Pilgrim vs. The World y Succession.

Gerry Bamman (Independence, Kansas; 18 de septiembre de 1941) es un actor estadounidense, más conocido por su papel del Tío Frank McCallister en Home Alone y Home Alone 2: Lost in New York.

Es hijo de Mary y Harry W. Bamman. Estuvo casado con la escritora y directora Emily Mann, pero ahora están divorciados. Tienen un hijo juntos llamado Nicholas.​ Se graduó de la St. Francis de Sales High School en Toledo, Ohio.

Bamman trabajó junto a Michael J. Fox en The Secret of My Success. Bamman apareció como Stan Gillum en varios episodios de Law & Order. Bamman también apareció en el primer episodio de la temporada “The Blue Wall” interpretando al teniente Kennedy. Bamman también co-protagonizó Runaway Jury’.