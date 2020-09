Mick Schumacher manejó el Ferrari con el que su padre ganó el séptimo Mundial

ITALIA — El alemán Mick Schumacher pilotó este domingo en el circuito italiano de Mugello, sede del Gran Premio de la Toscana, donde la ‘Scuderia’ festeja su Gran Premio número 1.000, el Ferrari con el que su padre, Michael, ganó en 2004 el séptimo de sus siete títulos Mundiales.

TE PODRIA INTERESAR: Dejan en libertad a ex campeón de la UFC Conor McGregor

Since the very first @F1 season, we have always been on track. Many things have changed over 1000 GPs, but our love of a challenge and passion for this sport remain the same ❤️#essereFerrari 🔴 #SF1000GP #TuscanGP pic.twitter.com/eu8ucQ8hxp

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 12, 2020