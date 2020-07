Microsoft revela que está en pláticas para adquirir TikTok

Esta tarde el diario The New York Times dio a conocer que la empresa Microsoft está en conversaciones para adquirir TikTok, la aplicación de video de propiedad china según una persona con conocimiento de las discusiones.

El time reveló que esto se debe ya que el presidente Trump dijo el viernes que estaba considerando tomar medidas para prohibir efectivamente la aplicación de los Estados Unidos .

No está claro qué tan avanzadas son las conversaciones entre Microsoft y TikTok, pero cualquier acuerdo podría ayudar a alterar la propiedad de TikTok, dijo la persona con conocimiento de las conversaciones, que habló bajo condición de anonimato. TikTok es propiedad de ByteDance, una compañía china de internet que está valorada en $ 100 mil millones . Eso ha elevado el escrutinio de la aplicación, y los funcionarios de la administración de Trump dijeron que les preocupaba que TikTok representara una amenaza para la seguridad nacional.

La administración Trump ha estado considerando si ordenar a ByteDance que se desprenda de los activos estadounidenses que adquirió en 2017, que luego se fusionaron en TikTok . Bloomberg informó el viernes que el presidente estaba listo para anunciar una orden que obligaría a ByteDance a vender las operaciones estadounidenses de TikTok.

El gobierno de Trump también ha estado sopesando otras acciones potenciales contra la compañía, incluida la adición de ByteDance a la llamada “lista de entidades”, que impide que las compañías extranjeras compren productos y servicios estadounidenses sin una licencia especial, según personas familiarizadas con el asunto.

“Estamos viendo TikTok, podemos estar prohibiendo TikTok”, dijo Trump a periodistas el viernes antes de dirigirse a Florida. “Podemos estar haciendo otras cosas. Hay un par de opciones. Pero están sucediendo muchas cosas, así que veremos qué sucede. Pero estamos buscando muchas alternativas con respecto a TikTok ”.

Los representantes de TikTok no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de Microsoft declinó hacer comentarios.

Los legisladores y la administración Trump han cuestionado cada vez más si TikTok es susceptible a la influencia del gobierno chino, incluidas las posibles solicitudes para censurar material compartido en la plataforma o para compartir datos de usuarios estadounidenses con funcionarios chinos.

La aplicación ha sido revisada desde fines del año pasado por el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, un panel federal que examina las adquisiciones extranjeras de empresas estadounidenses por amenazas a la seguridad nacional.

En respuesta al mayor escrutinio, TikTok ha tenido como objetivo aliviar las preocupaciones del gobierno al recurrir a un estadounidense para que dirija su negocio en los Estados Unidos. En mayo, TikTok contrató a un alto ejecutivo de Disney, Kevin Mayer para ser su director ejecutivo.

Los ejecutivos de TikTok han discutido otros escenarios para aliviar las preocupaciones de los reguladores, incluido uno en el que los inversores estadounidenses como Sequoia Capital y General Atlantic podrían comprar TikTok de vuelta a ByteDance , dijeron personas familiarizadas con las discusiones, y la compañía china retiene una participación minoritaria en las redes sociales. aplicación

Fundada en 2014, TikTok ha pasado de ser una aplicación de video musical esotérica a un fenómeno global de redes sociales. La aplicación, que es utilizada por más de 800 millones de personas en todo el mundo, fue adquirida en 2017 por ByteDance. La aplicación se hizo popular entre los jóvenes al agregar pistas de música al contenido de video generado por el usuario. Los videos a menudo viajan viralmente a través de Facebook y Twitter.

