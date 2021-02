Migrante cae a un profundo pozo al intentar cruzar la frontera por Hebronville

Una mujer identificada como migrante y originaria de Ecuador estuvo a punto de perder la vida, luego de intentar cruzar de ilegal la frontera de Estados Unidos y cayó a un profundo pozo; fue auxiliada por agentes de la Patrulla Fronteriza, por lo que no tuvo un final feliz.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con la ayuda de bomberos, rescataron a una mujer migrante ecuatoriana en condición de ilegalque había caído dentro de un pozo seco cerca de la localidad de Hebbronville, Texas, según dieron a conocer las autoridades.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del viernes 5 de febrero cuando los oficiales de turno recibieron una llamada de auxilio de una mujer que aseguró que no podía caminar y no sabía dónde estaba.

Mediante el uso de las coordenadas GPS, los agentes determinaron su ubicación y acudieron a prestarle ayuda. Al llegar al lugar, descubrieron que la persona había caído en un pozo seco profundo, del cual no podía salir.

Con la ayuda de bomberos y otros rescatistas, consiguieron sacar a la mujer, que al parecer se fracturó una pierna y sufrió varias lesiones en la espalda. La herida fue trasladada vía aérea a un hospital para recibir atención médica.

#USBP Hebbronville agents along with #Borstar and the local Fire Department responded to a 911 distress call. Agents located a female subject trapped inside a dry water well with severe injuries. I am extremely proud of the lifesaving work done by our agents. @CBPSouthTexas pic.twitter.com/r0KNI6j7FW

— Chief Patrol Agent Matthew J. Hudak (@USBPChiefLRT) February 5, 2021