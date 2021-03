“Por favor déjenos entrar”; migrantes en México piden asilo a Biden

Compartir esta publicación













Un grupo de migrantes de diferentes nacionalidades se manifestó en la frontera de México para solicitar al presidente Joe Biden que los dejen entrar a Estados Unidos.

Ataviados con camisetas y pancartas con el mensaje; “Biden, please let us in” (Biden, por favor déjenos entrar), los inmigrantes buscan un acuerdo para ingresar de manera legal al país evcino.

La manifestación se hizo de manera pacifica en la garita migratoria de Tijuana, Baja California; donde agentes fronterizos reforzaron la seguridad.

Lo migrantes se tomaron un momento para arrodillarse y comenzar a rezar, pidiendo una oportunidad de cruzar la frontera en busca de una mejor vida.

Como parte de sus primeras acciones como presidente, Biden ordenó suspender el programa implementado por Donald Trump, conocido como ‘Protocolo de Protección al Migrante’ (MPP, por sus siglas en inglés).

Mediante esta política, las personas que llegaban a la frontera sur de EE.UU. y solicitaban asilo en el país norteamericano eran enviadas a México, donde debían esperar sus resoluciones migratorias. EE.UU. estima que actualmente hay 25.000 personas varadas en la frontera mexicana.

En febrero la Casa Blanca informó de que los procesos de asilo no se harán de forma inmediata y que llevará “tiempo ponerlos en práctica”.

Además que pidieron a los inmigrantes no intentar cruzar de manera ilegal, ya que además de ser riesgoso “no es buen momento” debido a la pandemia.

