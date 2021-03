Miguel A. Conchas deja la presidencia de la Cámara de Comercio de Laredo, TX

Compartir esta publicación













LAREDO, TX.- Miguel A. Conchas, la cara y el hombre fuerte de la Cámara de Comercio durante los últimos 29 años, anunció ayer ante la mesa directiva en su junta regular que dejará el puesto para retirarse a partir del 30 de junio próximo.

Fue en 1992 cuando Conchas tomó el puesto de Presidente Ejecutivo de esta organización que agrupa a 620 comercios de la localidad y desde entonces ha sido su líder representando a la Cámara de Comercio en eventos locales, estatales, nacionales e internacionales.

Cliffe Killam, Presidente de la Mesa Directiva, dijo que en los siguientes 30 días se anunciará a un Presidente Ejecutivo interino para ayudar en la transición y para hacerse cargo de la Cámara de Comercio cuando Conchas se retire.

Antes de ser designado como Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Conchas trabajó seis años como Director del Buró de Visitantes y Convenciones, que manejaba la Cámara de Comercio para el gobierno de Laredo.

Una de las mayores satisfacciones de Conchas fue tomar parte del comité que trabajó para adaptarse al Tratado de Libre Comercio en 1992, un acuerdo comercial que cambió el panorama económico de Laredo y del Condado de Webb.

En ese tiempo, Conchas puso en práctica su habilidad para crear y establecer sociedades con organismos en ambos lados de la frontera contribuyendo a la imagen profesional de la Cámara de Comercio como una organización pro negocios en la región.

“Agradecemos a Miguel Conchas por su magnífico trabajo, por su liderazgo y su dedicación a la Cámara de Comercio asó como su compromiso con esta comunidad por más de tres décadas”, dijo Cliffe Killam, Presidente de la Mesa Directiva.

Antes de trabajar en la Cámara de Comercio, Conchas en puestos administrativos en Laredo State University aunque su carrera profesional y de servicio público comenzó en 1972 como maestro de primaria en el Distrito Escolar Independiente de Laredo (LISD).

Conchas dio las gracias a Cliffe Killam, a toda la mesa directiva y a todos los presidentes con los que trabajó durante casi 30 años, a todos les agradeció su apoyo y su confianza.

También dio las gracias a todos los miembros de la organización ya que los considera el espíritu mismo de la Cámara de Comercio.

“Mi plan es dedicarme un poco más a mi familia, posiblemente a escribir pero no deben preocuparse, la Cámara de Comercio está en mis venas y no me iré muy lejos”, dijo en tono melancólico el hombre fuerte de la Cámara de Comercio de Laredo.