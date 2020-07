Conoce al Dr. Miguel Ángel Arteaga, que se levantó de su camilla para salvar una vida

Compartir esta publicación













La increíble historia del doctor Miguel Ángel Arteaga, quien labora en el Hospital General de Pemex Paraíso, en Tabasco, les confirmará que los profesionales de la salud, son héroes sin capas.

En redes sociales comenzaron a circular unas fotos del médico, que es especialista en Traumatología y Ortopedia, en las que se le ve usando una bata para pacientes, mientras está atendiendo a una persona recostada sobre una camilla.

Dr. Miguel Ángel Arteaga, héroe sin capa

El periodista Samuel Cuervo de Milenio, compartió las imágenes y escribió: “un momento eres paciente y al otro te tienes que levantar para ayudar a alguien. La reacción del Dr. Miguel Ángel Arteaga, en Tabasco, quien dejó la cama en que recibía atención para ayudar a otro paciente”.

La publicación rápidamente se hizo viral y otros sitios de noticias replicaron las fotos, las cuales obtenían reacciones positivas por parte de los usuarios de redes sociales.

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió?, en entrevista con Yahoo Noticias, el doctor Miguel Ángel Arteaga narró lo que había ocurrido.

“Un momento eres paciente y al otro te tienes que levantar para ayudar a alguien”. La reacción del dr. Miguel Ángel Arteaga, en Tabasco, quien dejó la cama en que recibía atención para ayudar a otro paciente.#Tabasco #COVID19 pic.twitter.com/KvRBYqZDW8 — Samuel Cuervo (@SamuelCuervo) July 28, 2020

El día 27 de julio se encontraba en una reunión en el hospital cuando comenzó a sentirse mal, tenía vértigo, náuseas, cefalea y presión alta, por lo que lo llevaron al área de urgencias para brindarle atención y tratamiento. Entonces llegó un paciente a urgencias con una herida grande en el brazo derecho. El doctor señaló que se trataba de un marino que laboraba en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Cuando el marino y sus compañeros transportaban unos vidrios, uno se rompió y le causó la herida, y como el Hospital General de Pemex Paraíso queda muy cerca de la obra fue llevado ahí.

El marino estaba grave, llegó con un torniquete para detener el sangrado, que era profuso, porque se había lacerado una arteria y una vena.

Miguel Ángel Arteaga dijo que al ver la situación que enfrentaban sus compañeros, a quienes describió como profesionales, decidió aportar un poco de su conocimiento en traumatología y se paró de su camilla para ir a ayudar.

“Al ver a mis compañeros fue que animé a levantarme y aportar mi experiencia. Había dos misiones, salvarle la vida al marino y también salvar su brazo, por lo que le puse dos puntos especiales para que dejara de sangrar”, comentó el profesional de la salud.

Me pongo de pie ante el doctor Miguel Ángel Arteaga, https://t.co/UjGcxDVV5J — javier Arellano (@javi_81mtz) July 28, 2020

El doctor dijo estar sorprendido de la atención que estaba generando su acción.

Incluso en su cuenta de Twitter, la que no usaba desde el 2018, escribió: “Hace años que no twiteaba. Hoy vale la pena volverlo a hacer. Con vocación de servicio, pero, sobre todo, con humanidad”, y adjuntó las fotos en las que quedó registrada su acción.

Sobre la pandemia, Arteaga pidió a las personas que se cuiden, que no salgan de casa, que mantengan la sana distancia y que acudan al hospital COVID más cercano cuando presenten síntomas. “No abusen de la confianza del ‘no me va dar, no me va a tocar’”.

El doctor mencionó que el Hospital General de Pemex Paraíso aún no es COVID, pero ya se están preparando para atender a los pacientes porque se espera que en los próximos días los reciban, incluso señaló que ya están llegando los insumos.

PODRÍA INTERESARTE: México anuncian participación en pruebas de vacuna contra Covid-19

Finalmente, Arteaga dijo que no tiene miedo de enfrentar a este nuevo coronavirus, y que incluso ya le ha tocado conocer historias de sus pacientes de edad avanzada o con comorbilidades, que ya no llegan a su siguiente cita porque fallecieron a causa de la COVID-19.

“No tengo miedo, pero tengo el valor y coraje para seguir atendiendo a los pacientes y que salgan adelante”, sentenció.