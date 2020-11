Quiere Mike Tyson pelear contra el mejor boxeador de cada país

Mike Tyson dice que quiere pelear con los mejores boxeadores de cada país

El boxeador estadounidense Mike Tyson, quien el próximo 28 de noviembre se enfrentará en una pelea de exhibición contra otra leyenda del boxeo, su compatriota Roy Jones Jr., ha manifestado estar dispuesto a tomar parte en otros combates similares en todo el mundo con los mejores boxeadores de cada país.

“Sería maravilloso si pudiéramos hacer esto en todo el mundo y luchar contra el mejor boxeador de cada país. Exhibiciones con este tipo de luchadores, exhibiciones en todo el mundo“, dijo el excampeón de pesos pesados, de 54 años, en entrevista con la cadena ESPN.

En cuanto a la pelea contra Roy Jones Jr., de 51 años y excampeón mundial de cuatro divisiones, ‘Iron Mike‘ señaló que no será un enfrentamiento de carácter amistoso. Tyson dijo que inicialmente quería un combate de exhibición de cuatro asaltos, pero que luego se enteró que serían ocho ‘rounds’, con tres jueces y un cinturón de por medio.

“¿Es eso una pelea de exhibición?“, cuestionó el legendario excampeón mundial de los pesos pesados.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) comunicó que rendirá homenaje a las dos superestrellas, quienes a través de sus “maravillosas carreras han escrito con letras doradas varios capítulos en los libros de historia del CMB y del boxeo en general”. El 28 de noviembre, ese organismo otorgará un cinturón especial a cada uno de ellos en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

We will pay tribute Tyson and Jones with this 🔰⬇️https://t.co/vuaLnz4TLl pic.twitter.com/MrWjNZc9GV

— World Boxing Council (@WBCBoxing) November 6, 2020