Se reunen miles de laredenses ‘fans’ de Trump a la orilla del Río Bravo

Laredo, Texas – Miles de laredenses se reunieron a las orillas del Río Bravo, a la altura de los Outlets hoy sábado por la mañana para manifestar su apoyo a Donald Trump en busca de su reelección como Presidente de los Estados Unidos.

Héctor Garza, presidente de la Unión de Agentes de la Patrulla Fronteriza fue uno de los organizadores junto con directivos del grupo ‘Trump Train in Laredo’.

Hector Garza, junto con los demás organizadores impulsaron el sitio de Facebook “Trump Train en Laredo” y durante semana realizaron los preparativos.

En su sitio de Facebook, día tras día iban informando a sus seguidores de los avances del evento.

El número total de laredenses asistentes se calcula en 2 mil personas. Todos juntos realizaron ayer un Rally en favor de la campaña de reelección de Donald Trump.

El evento tuvo como sede principal el área del Parque Tres Laredos donde cientos de vehículos se congregaron para desfilar por la ciudad

Los simpatizantes de Trump llevaban pancartas de apoyo y pidieron cuatro años mas para el actual Presidente de Estados Unidos.

Durante el recorrido de vehículos que formaron una fila de 12 millas, se pudo observar que entre los laredenses asistentes al mitin se encontraban personas de todas las edades, familias completas que expresaron su apoyo electoral a las aspiraciones de Trump

Come visit your supporters down here by the border in Laredo, Tx, Mr. President! Laredo Trump Train Event pic.twitter.com/9es1hMJfoL

Las autoridades locales de Laredo no registraron ningún disturbio ni enfrentamiento que haya afectado el desarrollo de la reunión multitudinaria.

Trump train in Laredo, Tx. On the Mexican border. If it can happen here it can happen all over #TedCruz #DonaldTrumpJr pic.twitter.com/4ethM5IXzt

— Dominic (@dominicvallone1) September 12, 2020