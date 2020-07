¿Millones de personas se quedarán sin ayuda por desempleo en EEUU?

Compartir esta publicación













Más de 50 millones de personas han llenado la solicitud de subsidio por desempleo desde marzo, sin embargo, en prácticamente todo el país, esa ayuda se dio por terminada la semana pasada, esto a pesar de que supuestamente esta debía de ser la última semana.

Los republicanos y demócratas quedaron sumidos este jueves en un impasse en la extensión del subsidio adicional por desempleo, que vence formalmente este viernes mientras cerca de 30 millones de personas aún necesitan esta ayuda tras haber perdido sus trabajos en medio de la pandemia.

Ambos lados intentaron pasar sin éxito sus respectivas propuestas. Los republicanos plantearon recortar durante un tiempo a $200 semanales los $600 que se habían estado sumando al subsidio regular de cada estado, pero ello fue bloqueado por los demócratas, reportó el diario The New York Times.

“Queremos ayudar a los trabajadores, pero queremos evitar una situación en la que prolonguemos el desempleo”, dijo el senador por Wisconsin Ron Johnson al presentar la propuesta, según fue citado por el medio The Hill.

El plan republicano buscaba recortar a $200 el subsidio adicional por desempleo durante agosto y septiembre, mientras los estados pueden poner a funcionar un esquema bajo el cual las personas recibirían el equivalente al 70% de su ingreso previo.

A pesar de que instaurar ese esquema puede resultar difícil, los republicanos afirman que es necesario porque los actuales subsidios desalientan el que algunas personas busquen un nuevo trabajo. Esto porque en algunos casos los beneficios del desempleo superan sus salarios anteriores.

“Cualquier cambio al FPUC usando un cálculo basado en los récords de los salarios individuales necesariamente requerirá tiempo adicional para su programación. Anticipamos variaciones amplias en los cronogramas de implementación de los estados, de entre cuatro o doce semanas o más”, lee el memo.

TE PUEDE INTERESAR: Se reúne Trump con familiares de Vanessa Guillén; impulsarán ley contra acoso en el ejército

Es poco probable que, en este punto, las negociaciones bipartidistas lleguen a un consenso sobre un plan más amplio que incluya el asunto del subsidio por desempleo, el envío de un segundo cheque y más fondos para las escuelas y la realización de pruebas, entre otras partidas.

Una “línea de vida”

Recibir este dinero adicional cada semana suponía para algunos el no perder el techo que habitaban o no tener que escoger entre comprar alimentos o pagar la electricidad, evidenciaron testimonios presentados por una experta del National Employment Law Project (NELP) en una audiencia en el Congreso.

“Como madre soltera de dos niños, agradezco el hecho de que haber perdido mi trabajo como resultado del covid-19 no ha puesto en riesgo el techo de mis hijos o el ponerles comida sobre la mesa. Sin esa ayuda no podría pagar mi renta. Me vería obligada a escoger entre comprar comida o pagar la electricidad”, dijo según el testimonio presentado por Michele Evermore del NELP.

Los $600 también han tenido un efecto dominó en la economía al alentar el consumo, mostró un análisis conjunto de economistas de la Universidad de Chicago con los del Instituto JPMorgan Chase.

Ellos explican que el gasto de las personas que perdieron sus trabajos aumentó un 10% frente a los niveles previos a la pandemia cuando comenzaron a recibir el subsidio por desempleo. “Eliminar el complemento de $600 puede resultar en grandes recortes de gasto y, por ende, en efectos potencialmente negativos en la actividad macroeconómica”, dijeron los expertos.

A nivel nacional, las personas con bajos salarios reciben cada semana $231 del subsidio por desempleo. Ese monto se había elevado a $831 al sumársele los $600 aprobados en el CARES Act.

Ahora, al haberse acabado ese beneficio adicional, volverán al nivel de $231 cada semana, lo que representa la mitad de los $445 que en promedio ganaban en sus trabajos, de acuerdo a cálculos de los economistas de la Universidad de Chicago.