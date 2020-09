Miniluna se acerca a la Tierra, desconocen si es natural o artificial

Compartir esta publicación













La miniluna tiene un diámetro de aproximadamente de 6 a 14 metros, pero su forma aún no ha sido descubierta.

Miniluna, un enigma para los astrónomos

De acuerdo con El Financiero, astrónomos han detectado un objeto, llamado 2020 SO, el cual proyectan que será capturado por la órbita de nuestro planeta en octubre y permanecerá ahí hasta mayo de 2021.

Los científicos han explicado que las llamadas minilunas permanecen en nuestro planeta durante meses o años, antes de ser arrojados al espacio.

Antes del 2020 SO, otras minilunas han sido hospedadas por la Tierra como: 2006 RH120, 2006 y 2007, y 2020 CD3, de 2018 a 2020.

2020 SO, presenta ciertas peculiaridades en relación con las anteriores. La trayectoria de esta nueva miniluna sugiere que entrará y saldrá a través de dos de los puntos Lagrange de la Tierra: puntos gravitacionalmente estables creados por la interacción gravitacional de la Tierra con el Sol.

La miniluna 2020 SO tiene una órbita similar a la de la Tierra y la baja velocidad sugieren que en realidad no es un asteroide; sus características, según los especialistas, se parecen más a un objeto creado por los seres humanos. Es decir, los astrónomos no saben si se trata de un objeto natural o artificial.

2020 SO ha sido clasificado como un asteroide Apolo en la base de datos de cuerpos pequeños de la NASA. Esta miniluna ha llamado la atención de los científicos porque su velocidad es mucho menor que la de un asteroide Apolo.

También se ha señalado que se podría tratar de basura espacial proveniente del Centauro que lanzó una carga experimental llamada Surveyor 2 a la Luna en septiembre de 1966.

Este tipo de objetos no son peligrosos, pero son fáciles de perder, lo cual preocupa a los científicos. Es posible que puedan observarlos y estudiarlos.