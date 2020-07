Cómo ver EN VIVO el Ángelus del Papa Francisco hoy 26 de julio

View this post on Instagram

EN: Celebrating a Mass in the Vatican’s Casa Santa Marta chapel, to commemorate the 7th anniversary of his visit to the migrants in the Italian island of Lampedusa, the Pope recalled the words of Jesus – “Whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me”. ES: “Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”, ya sea “para bien o para mal”: lo recordó el Papa en su homilía en la Misa en el 7º Aniversario de su visita a Lampedusa. PT: Por ocasião do aniversário de 7 anos da visita do Pontífice a Lampedusa, a Palavra de Deus reforça a importância do “encontro com o outro” que também é “um encontro com Cristo”. Acolher – ou não – quem bate à nossa porta, seja ele um estranho ou um doente que precisa “ser encontrado e ajudado”, é acolher – ou não – Jesus, “no bem e no mal” IT: Celebrando messa a Casa Santa Marta in Vaticano, per commemorare il settimo anniversario della sua visita ai migranti nell'isola di Lampedusa, il Papa ha ricordato le parole di Gesù: "In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”».