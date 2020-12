“¿Es mi bolsa?”: Concursante de Mexicana Universal acusa a ganadora de robarle

Compartir esta publicación













Otro escándalo atormenta Lupita Jones y el certamen de belleza Mexicana Universal, pues recientemente, una participante se dio a conocer que fue víctima de robo de su bolsa personal por parte de una concursante.

A través de una transmisión en su Instagram, Itzel Hernández, participante del certamen y ganadora de Miss Earth Sonora 2020, acusó en un video que la ganadora de Mexicana Universal Griselle Osuna, de haberle robado su bolso, de marca Gucci y en donde llevaba diversos documentos además de dinero. Todo esto habría sucedido durante la competencia.

Para seguir con la polémica de fue precisamente Griselle quien ganó Mexicana Universal.

En un video subido en su cuenta de Instagram, Itzel afirmó que el espectáculo no fue un evento público, esto debido a que la pandemia de COVID-19 obligó a que la pasarela de la competencia fuera un evento en línea y no con apertura al público. Hernández afirmó que esto sucedió el mismo 8 de agosto, cuando todas dejaron sus objetos de valor en una zona de lockers, mientras se realizaban diversos cambios de ropa, por lo que fue ahí donde se pudo haber dado el hurto:

“Fue el 8 de agosto, en la concentración del certamen de belleza de Mexicana Universal en Baja California y pues en el evento se desapareció mi bolsa y pues ya, no supe más de ello. Hasta hace unos días cuando ella subió una foto en donde aparece una bolsa que, puede ser una coincidencia ¿verdad?, pero podría ser una coincidencia enorme, una en un millón. Fue un evento cerrado, máximo éramos como 20.”

La reina de belleza originaria de Sonora, indicó que las sospechas contra Grisell iniciaron luego de que la reina de belleza subiera una foto a su Instagram, presuntamente, con el accesorio de Itzel.

En la foto aparece con un bolso muy similar al que le habrían robado a Itzel, lo que le llamó poderosamente la atención.

En la transmisión de Instagram, Itzel cuenta que tras recibir varios comentarios sobre que Grisell tenía su bolso, le pidió a su compañera enviar el código de serie de su bolsa para acabar con las dudas… pero ella se negó a mostrarlo.

“Si tú tienes cómo comprobar las cosas, en el instante las compruebas. Si a mí me piden pruebas tratando de darme a entender que pudiera ser sospecha de un robo, muevo cielo mar y tierra para callarte la boca y que ahí quede y no sea un problema”.

Hernández dijo que la Institución de Mexicana Universal está cubriendo a Griselle, quienpublicó un video en donde acusó que estaba sufriendo persecución de parte de Miss Earth Sonora, y mostró como prueba de su inocencia, una bolsa que no tiene mucho parecido con la que su competencia denunció como desaparecida.

“Hola, como ustedes saben, esta semana ha surgido una situación, sólo quiero decirles que me parece injusto y me resistí a tener que acreditar la propiedad de mis pertenencias por capricho, distorsión y mala voluntad de una persona. No creo que nadie esté obligado a demostrar la propiedad de nadie, de lo compres, te regalen o tienes (…) Por eso no contesté ni quise entrar en el juego de la atacante ..

Itzel afirmó que desde Mexicana Universal le exigieron que borrara la publicación en donde hace la acusación y que publicara una disculpa pública porque “Lupita Jones ya se habría enterado y que estaba muy molesta”, Itzel lo hizo y publicó la disculpa “con tal de que no la corrieran” pero que decidió seguir reclamando porque se trata de un abuso en el que la misma institución “está cubriendo”.

En un video más reciente de Instagram, Itzel Hernández mencionó que autoridades estadounidenses se harán cargo de llegar a las últimas consecuencias, debido a que entre sus pertenencias tenía identificaciones confidenciales de dicho país.

“Les quiero decir que se cometió un crimen y no es cualquier crimen. Ya se convirtió en un crimen federal. Adentro venían identificaciones federales confidenciales de todo un país. Puedo traerme el caso a Estados Unidos, no puedo decir mucho y no se trata de la policía, porque fue un crimen internacional. No son policías los que estarán envueltos en este problema”.